臺灣企銀助力中小企業發展　獲金管會頒三大獎肯定

臺灣企銀長期扶持中小企業發展，落實「融資及輔導」精神，今( 20)日獲金管會頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(A組 )優等銀行」與「本國銀行辦理新創重點產業放款方案(A組)甲等 銀行」及「熱心參與走入校園與社區金融知識宣導活動」 三大優良銀行獎項， 臺灣企銀深耕企業金融服務表現深獲主管機關肯定。

中小企業是臺灣經濟體的支柱，不僅提供多元的就業機會， 同時為各地區產值作出重大貢獻。作為最接地氣的公股銀行， 臺灣企銀透過積極傾聽、主動關懷客戶的需求， 支持中小企業成長茁壯，並協助國內產業轉型升級。 目前該行中小企業客戶已逾7萬戶，且對中小企業放款餘額達7, 240億元，較去（2021）年同期成長超過500億元， 另依據金管會銀行局統計，截至今(2022)年10月底， 該行對中小企業放款比重已達57%，位居公股行庫之冠。

臺灣企銀響應政府政策，除持續推動「投資臺灣三大方案」外， 於今年4月起接軌新創重點產業，將資金挹注於六大核心戰略產業， 積極協助我國產業成為國際供應鏈的最佳夥伴，截至今年11月底， 該行對六大產業放款金額達4,412億元， 放款金額前三產業分別為，國防戰略(32.39%)、民生戰備( 25.51%)及綠電及再生能源(17.80%)。

臺灣企銀積極發揮金融影響力，即時掌握市場資訊， 引導中小企業客戶善用政府資源， 並引薦客戶參加工研院等輔導機構舉辦的淨零轉型諮詢診斷服務， 協助中小企業進行碳排放估算，同時該行針對碳排報告結果， 提供合適的綠色相關專案貸款等投融資規劃， 積極幫助企業落實減碳轉型，以實際行動推動綠色永續金融發展。