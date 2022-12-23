台灣金融聯合徵信中心頒發2022金安金質金優獎

聯徵中心是我國完整蒐集與建置跨金融機構信用資料的信用資訊服務 機構，致力於提供正確、完整、即時的信用資訊， 協助金融機構在徵審業務中能掌握客戶整體信用風險。聯徵中心為提升信用資料庫品質及資料保密與安全， 自96年度起每年舉辦表揚大會，對執行信用資訊安控表現績優者頒發「金安獎」、 對報送信用資料績優者頒發「金質獎」、對信用資訊查詢表現績優者頒發「金優獎」， 期藉由公開表揚方式鼓勵會員機構落實執行資訊安全控管、 提升資料報送作業及執行資訊查詢品質，以推升我國整體金融授信業務之徵審品質及資訊安全。

第十六屆「金安獎及金質獎暨金優獎表揚大會」 於111年12月23日（星期五）下午2時在台大醫院國際會議中心舉辦。會中頒發績優會員機構「 金安獎」12家、「金質獎」15家及「金優獎」12家，每家機構獎座乙座； 另頒發績優人員「金安獎」15名、「金質獎」18名及「金優獎」16名， 每名獎座乙座及獎勵金五萬元。

今年金安獎、金質獎及金優獎得獎績優機構及績優人員( 含國內外銀行、保險公司、信用合作社、農漁會等)共計39家機構與49位人員( 見附表)，其中金安獎得獎者有第一商業銀行、玉山商業銀行、合作金庫商業銀行、京城商業銀行、 台中商業銀行、日商三菱日聯銀行台北分行、有限責任台中市第二信用合作社、 彰化縣彰化區漁會、苗栗縣竹南鎮農會、臺中市霧峰區農會、 全球人壽保險股份有限公司及台灣樂天信用卡股份有限公司等績優機構與績優人員。

金質獎在授信資料得獎者方面，分別是臺灣銀行、元大商業銀行、國泰世華商業銀行、高雄銀行、 陽信商業銀行、新加坡商星展銀行台北分行、有限責任台中市第二信用合作社、 新北市新莊區農會、新北市板橋區農會、新北市中和地區農會及中華郵政股份有限公司; 在協助報送信用資料類之資訊處理中心則是由中華民國信用合作社聯合社南區聯合資訊處理中心 獲得;金質獎在信用卡資料方面，得獎者為國泰世華商業銀行、 彰化商業銀行及陽信商業銀行。

金優獎得獎者有國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、第一商業銀行、 臺灣土地銀行、台中商業銀行、日盛國際商業銀行、新加坡商大華銀行台北分行、 臺中市大里區農會、臺中市龍井區農會、彰化縣花壇鄉農會、 國泰人壽保險股份有限公司及有限責任基隆市第二信用合作社。

接受表揚之機構及人員經聯徵中心辦理初選後， 再邀請金融監督管理委員會銀行局、保險局、 行政院農業委員會農業金融局及中華民國銀行公會代表組成審核委員會，進行複審，足見本項評選作業於主管機關之把關下，審慎進行。

本次表揚大會邀請金融監督管理委員會蕭副主委翠玲、 銀行局莊局長琇媛、中華民國銀行公會雷理事長仲達， 及行政院農業委員會農業金融局李局長聰勇等貴賓撥冗蒞臨致詞及頒獎，各得獎績優機構高階主管亦出席與會， 足見主管機關及金融機構與從業人員對此表揚大會之重視。

聯徵中心除不斷精進對會員機構服務並努力提升信用資料之深度及廣 度，為配合主管機關推動永續金融發展，開發企業ESG資訊產品， 協助金融機構引導資金投入綠色產業。另配合「金融科技發展路徑圖」之「 研究發展金融行動身分識別標準化機制」政策，聯徵中心擔任金融FIDO聯盟召集人，「 晶片金融卡身分核驗機制」將作為金融機構辦理金融FIDO業務試辦案之依循;依「 金融科技發展路徑圖」之「金融市場跨機構間資料共享」政策，聯徵中心推出「 金融科技業者應用金融聯合徵信中心資料作業」服務， 當事人能依個人意願將個人信用評分資料轉交予金融科技業者。

聯徵中心期許在追求「強化信用資訊安全、 提升信用資料品質及擴大信用資訊加值」之目標下與會員機構共同締造台灣更優質健全之信用交易環境， 進而提升我國金融業資產品質、提高社會大眾對信用資料之珍惜與重視， 以及聯徵中心得以永續經營等三贏之局面。