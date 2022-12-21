跨界共創平權環境　北富銀舉辦金融友善倡議論壇

台北富邦銀行長期關注社會議題， 積極結合金融發展金融友善服務。為擴大金融友善影響力， 北富銀於12月20日主辦「金融友善倡議論壇」，邀請主管機關、 金融消費評議中心、社福團體、社會創新組織， 共同探討如何藉由金融核心職能消除不平等， 讓不同族群都能擁有同樣的金融近用權。

對比一般企業重視KPI關鍵績效指標， 並以此作為員工表現評核的依據， 金管會銀行局副局長童政彰建議金融業者更應以KPE「友善、 熱情、同理心 (Kindness, Passion, Empathy)」取而代之，並透過完善無障礙設施、 定期與各障別團體溝通、強化員工訓練、 形塑組織文化以及建立標竿學習，提升金融服務之可及性、 使用性和品質，具體落實金融平權理念。

金融消費評議中心董事長林志潔特別強調，能力越大、 責任也應越大。企業責任的演進，從CSR、ESG， 更進化到多元、公平和包容性的精神。 金融服務業不應僅止於扮演好支持產業的「輔佐人角色」， 更應以產業的主體性做前瞻思維，豎立典範。 林志潔董事長期許金融業能保護金融脆弱群體使用金融服務的權利， 持續提升服務的包容性和友善度，在機構領導人、 員工與消費者三方共同努力之下， 讓誠信經營和公平待客的理念落地執行。

北富銀總經理郭倍廷表示，金融平權的實踐是社會進步的重要指標， 北富銀從文化的建立做起， 對內推動公平待客與友善服務的教育訓練， 對外持續與身心障礙權益團體對話， 了解不同障別客戶的需求和痛點，將公平待客的精神， 具體落實在服務設計中，期許透過多元、便利、貼心的服務， 打造一個更平等友善的金融環境。

社會議題千頭萬緒，在聯合國17項永續發展目標(SDGs)中， 北富銀期望結合金融職能，優先為解決貧窮、 就業及不平等問題貢獻一己之力。北富銀積極開發不同障別的友善措 施，包括為聽語障民眾推出真人手語翻譯服務， 以及優化視障客戶服務；著眼於超高齡社會的到來，北富銀亦積極改 善樂齡服務流程以及推出專屬服務，營造樂齡友善的安全網； 針對近年猖獗的金融詐騙，北富銀積極結合AI智能科技， 提升防詐成效；同時積極投入金融教育及人才培力， 包括延伸舉辦聽語障及視障學童專屬的理財營活動， 以及線上和線下並進建立內部公平待客DNA。

北富銀致力消弭障礙、推動金融平權的各項友善作為，榮獲2021 年「資誠永續影響力銀獎」、2022年財訊財富管理大獎「 最佳公益推動獎」、2022年TCSA台灣企業永續獎「 社會共融領袖獎」等多項肯定。

北富銀行銷長吳薏菱表示，北富銀期許成為金融友善服務的領航者， 發揮更大的社會影響力。此次舉辦「金融友善倡議論壇」， 期能串聯產官學界、社福團體及社會大眾的力量，多管齊下， 實現金融平權，打造金融友善服務生態圈。 北富銀將持續深耕金融友善服務， 並致力促進金融服務跨越障礙藩籬，讓各個障別、 各種不同族群都能享有同樣的金融近用權，實踐普惠金融美好願景。

北富銀舉辦「金融友善倡議論壇」， 攜手各界共同探討如何藉由金融核心職能消除不平等， 讓不同族群擁有同樣的金融近用權。(左起依序為： 金融消費評議中心董事長林志潔、金管會副主委童政彰、 北富銀總經理郭倍廷、北富銀行銷長吳薏菱、 聯合新聞網總編輯王茂臻)。（照片：富邦金控提供）