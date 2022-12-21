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韓綜「粉紅謊言」結局謊言大公開　導演公開製作祕辛

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 17:12
Disney+原創韓國戀愛實境綜藝節目「粉紅謊言」（圖／韓規範IG@han05_185）

Disney+原創韓國戀愛實境綜藝節目「粉紅謊言」（圖／韓規範IG@han05_185）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）Disney+原創韓國綜藝節目「粉紅謊言」為一戀愛實境節目，日前已於17日公開大結局，節目導演在結局公開前則接受了韓國媒體採訪，透露了製作過程。

節目集結了10名參與者，各有不想讓人知道的「謊言」。他們在節目中隱藏各自的謊言，與其他出演者進一步相處、約會，並產生好感，最後才將暗藏心中的謊言大公開。最後一集中，大家關注的除了各自所選的對象，謊言的真相，以及其他人是否能接受，更是備受關注。

曾為了演員之路而演出三級片的荷妮，在即將公開謊言前，因擔心別人的看法而焦慮的眼淚直流。在公開謊言影片時，許多出演者在看了荷娜身為單親媽媽的故事，以及巴凜家境困難，收入的一半需負擔家計的故事後，亦是難過流下眼淚。

「粉紅謊言」以「粉色月亮」作為節目素材。根據韓媒採訪報導，節目製作人金仁荷（音譯，김인하）解釋，「粉紅謊言」就是以「雖然覺得這人還不錯，但因對對方有偏見而無法戀愛」的情況為主旨開始的節目。設身處地，透過不同角度看待一個人，有如從地球及從太陽看月亮時，月亮的樣子並不一樣，因此選擇了月亮當作主要素材。

關於選角部分，金仁荷說道，在選出演出者前，先於各種不同環境進行了3~5次採訪，並詳細訪問本人是否曾感到別人對自己帶有偏見、偏見對於自己的生活產生多大的影響等，透過這種方式讓受訪者漸漸透露出自己最真實的標準和故事，最後選出有著完全不同魅力的出演者。

金仁荷說道，在開始拍攝節目時，很擔心大家只專注於他人的謊言。在第一天拍攝時，出演者們也確實特別在意他人的謊言。為了讓出演者能集中於愛情發展上，才會在第二天早上就讓大家指定約會對象和場所。

至於節目安排了「隱藏房」的原因，金仁荷解釋道，因為怕10位出演者一起出場，最後故事可能會變得無趣，也有可能會有人被埋沒。因此最後決定先讓7人出場，後面幾集再讓剩下的3位出場。雖然最後有起到了動搖局面的作用，但對後面出場的出演者來說，要融入大家並不是一件容易的事，因此才讓他們先在隱藏房觀看監視器，好讓他們了解情況。

此次節目是與Disney+合作，因此在拍攝場地的客廳沙發、床、家具等等加入了許多韓國傳統元素，向全世界展示韓國文化。「真實房間」裡採用了「井」元素，在公開謊言的影像中，也是利用節目的概念－月亮倒映在井水中的意象。

而關於製作經費規模，金仁荷也表示，「粉紅謊言」的製作規模確實龐大，在每個部分都特別用心。除了對所有地點進行實際考察，外景拍攝上也投入了大量人力，拍攝前準備共花費了3個月以上，也邀請了知名攝影導演、音樂製作人，數位影像部分則邀請到了曾參與「鬼怪」、「那年，我們的夏天」及「百日的郎君」的李東煥導演（音譯, 이동환）合作，因次才能呈現許多唯美的畫面。

「粉紅謊言」10位出演者謊言:

朴翰潔：本名朴秀燦，25歲婚紗攝影公司CEO，實際上為37歲
毛燦率：本名毛俊秀，小學體育老師，實際上為高中畢業的髮型設計師
韓巴凜：本名韓規範，擁有南韓最頂尖科技大學KAIST的博士學位，現任三星高級研究員，但從小家境不好，目前一半的收入須負責家計。
洪河壘：本名洪成豪，偶像團體出身，原稱現任娛樂公司CEO，但實際上退出偶像團體apeace後，回到了家鄉接手父親的養牛事業。
姜太陽：本名姜千日，皮拉提斯老師，實際上為專為女性表演的18禁舞台表演者。
徐荷妮：本名徐智恩，現營運一間蠟燭教室，但實際上以前曾出演過三級片。
韓多溫：本名韓娜妍，公司行銷，實際為偶像團體five dolls出身的自由接案模特兒。
姜多海：本名姜真柔，26歲時裝公司實習生，實際上是金湯匙出生，從未工作過，每個月以媽媽的副卡及零用錢維生，一個月零用錢有1,500萬韓元（約37.5萬台幣）
朴荷娜：本名朴星寶拉，實際上是位有著7歲女兒的單親媽媽。
裴瑟妃：本名裴素彬，公務員，實際上為自由接案氣象播報員，收入及生活不穩定。
韓綜
disney+
粉紅謊言

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