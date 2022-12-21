新北好茶之光　囊括國際四大獎項

新北市特色茶品閃耀國際，新北市農業局輔導三芝、 三峽及坪林茶農以不同茶品獲日本「世界綠茶大賽金賞獎」、 比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」金獎及英國「 美食風味獎」獎項殊榮，今(21)日於市政會議獻獎， 新北市長侯友宜肯定茶農在國際獎項大放異彩，新北農業之光， 讓臺灣製茶技術被世界看見。

日本「世界綠茶大賽金賞獎」， 由日本公益財團法人世界綠茶協會主辦，以茶的品質、創意、 理念與茶的適銷性評比，今年度共有35組獲獎，台灣有5名獲獎。 三芝區茶農粟益民今年53歲，經營茶園約有16公頃， 新產品櫻花茶採用在地吉野櫻花原料，結合東方美人茶及紅茶，3年 時間創新製程採用低溫乾燥方式保持花朵原貌， 今年度首次參加獲得「世界綠茶大賽金賞獎」金獎， 是全國唯一以自產茶葉獲獎，打響三芝櫻花林名號， 讓國際品賞臺灣三芝茶的文化。

比利時「頂級美味大獎」有味覺米其林權威之稱， 由國際風味暨品質評鑑所(International Taste & Quality Institute, ITQI)辦理，以頂級美食專家組成評審團， 為全球最負盛名的風味認證，而法國「世界茶葉大賽」為法國農產品 加值協會(Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles,AVPA)辦理，由農產品業者及味覺專家組 成協會，並由各領域之法籍專家擔任評審。三峽區周玉成今年57歲 ，為第6代茶農，經營三峽茗茶祥興行，茶園面積約0.3公頃，在 2019年開始參加「頂級美味大獎」，茶園以友善方式管理及施用 有機肥料，在製茶過程掌握溫溼度及萎凋時間， 累積豐富製茶經驗將蜜香紅茶獨特蜜香及茶湯琥珀橙紅充分展現， 今年度第4次拿下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時獲得「 世界茶葉大賽」金獎，為全國唯二獲金獎茶品，此外所產白茶也獲「 世界茶葉大賽」銀獎及銅獎、碧螺春綠茶獲優質獎。

英國「美食風味獎」相當於美食界奧斯卡獎，由英國美食協會組成 專業評審團，並經評審團公認精美食品、飲料可獲得「Great Taste Awards標誌」，今年度三星獎由4位拿下，其中臺灣占了2家 。坪林區青心茗坊由謝金土及女兒謝佳妤共同經營，謝金土今年60 歲，為第2代茶農，茶園面積約1公頃， 過去茶園多以慣行農法耕作， 女兒謝佳妤將其中一塊茶園採用有機耕作，獲得綠色保育標章。 青心茗坊所產包種茶首次參加就獲得「美食風味獎」三星獎及二星獎 ，三星獎為全國唯二獲得的茶品，在淘汰率近7成的國際比賽首次參 加就獲獎實屬不易。

市長侯友宜表示，茶農今年度獲國際茶界及美食界最高榮譽獎項值得 肯定，提升新北好茶國際競爭力， 透過製茶技術不斷精進維持好茶品質， 市府與茶農一同前進出擊國際戰區，行銷新北好茶特色產品， 提升農業產值。

新北市農業局長李玟表示，新北市致力營造良好農業生產環境， 並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽， 輔導將特色茶行銷國際，展現青農活力， 讓新北好茶品牌提升新價值，購買好茶可洽在地農友三芝製茶所-小 粟手作0955-229955，三峽茗茶祥興行02- 86767288，青心茗坊0978-265921， 更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

三峽區周玉成今年度第4次拿下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時獲得「世界茶葉大賽」金獎。(照片來源：新北市政府農業局提供)

三芝區茶農粟益民新產品櫻花茶採用在地吉野櫻花原料，結合東方美人茶及紅茶。(照片來源：新北市政府農業局提供)

坪林區青心茗坊首次參加就獲得「美食風味獎」三星獎及二星獎。(照片來源：新北市政府農業局提供)