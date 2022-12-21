Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

【專訪】咖啡界愛馬仕CHLIV紅在哪？世界拉花冠軍親曝三大秘訣　純黑時尚挺過疫情進駐華山紅磚區

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2022/12/21 17:39
CHLIV二店插旗華山。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

CHLIV二店插旗華山。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）有「咖啡界愛馬仕」之稱的CHLIV二店已於華山文創園區開幕，由26歲的世界拉花冠軍林子軒共同創辦，首店於3年前坐落九份瞄準觀光客商機，但不料甫開店卻強碰疫情，台灣英文新聞專訪林子軒，一起來看高單價的咖啡是如何挺過低潮打進市中心蛋黃區？

想存人生第一桶金，誤打誤撞成為台灣之光

【專訪】咖啡界愛馬仕CHLIV紅在哪？世界拉花冠軍親曝三大秘訣　純黑時尚挺過疫情進駐華山紅磚區
CHLIV共同創辦人林子軒。(圖/CHLIV)

林子軒高中畢業後為了存錢到美式餐廳打工，接觸到拉花後就愛上了，憑藉「要做就要做到最好」的決心跟企圖心替自己設立目標，2016年到東京參加Coffee Fest拉花比賽，僅19歲的他以「鬱金香」創作勇奪世界冠軍。

林子軒奪冠後開始思考下一步，和朋友合夥開咖啡店，卻發現顧客只想待在店內用餐，出現拉花冠軍的咖啡沒人品嚐的窘境，第一家店以失敗告終收攤，他開始思考為什麼大家來店裡不是喝咖啡？並逐漸明白要加強宣傳品牌文化，讓大家知道他在做的不只是煮咖啡，而是帶給大眾高質感的生活品味。

CHLIV就此誕生

【專訪】咖啡界愛馬仕CHLIV紅在哪？世界拉花冠軍親曝三大秘訣　純黑時尚挺過疫情進駐華山紅磚區
LOGO設計靈感來自牛奶倒入熱咖啡的流動狀。(圖/CHLIV)

首店於2019年觀光小鎮九份成立，全黑的質感店面在佇立山城難以忽視，對國際觀光客有強烈的吸引力，主打「四色拉花拿鐵」－「咖啡拿鐵」、全黑的「竹炭拿鐵」、「抹茶拿鐵」和「巧克力拿鐵」，其中會在竹炭拿鐵表層撒上金箔，呼應當地的掏金歷史，品項多以外帶為主，搭配自行研發的芝麻費南雪，竹炭鳳梨蘇等受到國內外旅客歡迎。

品牌目標著眼海外，因此選擇觀光勝地打開國際知名度，並可在短時間內接觸到各族群定位客群，不料，開店兩個月就遇到新冠肺炎疫情，國際觀光客全被擋在門外，店內生意一落千丈，但身為創辦人的背後還有一整個團隊，不能被心灰意冷牽著走。

MSI、Prada都找上門合作！品牌在疫情期間穩住腳持續默默耕耘，初期沒有花上大筆的行銷預算，單靠口碑打出知名度，精品品牌都找上門合作，VIP活動上都喝到的CHLIV，隨後品牌以快閃店型式現蹤高雄、新竹、台北等地，大家排隊等上許久只為喝到一杯單價$160的風味拿鐵，所以它到底在紅什麼？

純黑質感企業文化

【專訪】咖啡界愛馬仕CHLIV紅在哪？世界拉花冠軍親曝三大秘訣　純黑時尚挺過疫情進駐華山紅磚區
使用最頂級的咖啡機品牌Slayer Espresso，量身打造全黑色系咖啡機。(圖/CHLIV)

全黑店裝、酷似Chanel的Logo、服務態度等環節都不馬虎帶過，林子軒嚴選配方豆堅持把關咖啡高品質，觀察Starbucks等店成功之道並找出屬於自己的經營模式，除了品質控管跟重視企業文化，品牌也肩負教育顧客精品咖啡意涵。

由於CHLIV由裡到外採全黑設計，帶來高冷的距離感，也帶給專屬顧客的隱私，員工制服上都別上LOGO，親切的態度拉近距離，這些都是經過嚴格的員工訓練養成，且每位員工都有經營自己和品牌連結的Instagram，十分注重社群互動，也就是說，品牌除了講究門面，也視每位顧客為VIP。

二店選址耗費兩年，在過去快閃華山時建立良好的合作關係，之後有空店面出租時華山團隊馬上想到CHLIV，二店順利插旗具文化指標性的華山文創園區，也是相中當地享受生活的客群，鼓勵大家外帶一杯咖啡跟小點到鄰近的華山大草原上野餐，好好的放鬆品味人生。

強大的心理素質，洗腦式心靈雞湯

【專訪】咖啡界愛馬仕CHLIV紅在哪？世界拉花冠軍親曝三大秘訣　純黑時尚挺過疫情進駐華山紅磚區
華山店使用Logo設計座椅區，十分有質感。(圖/CHLIV)

不到30歲的林子軒一路走來並不順遂，因學業成績不理想到餐廳打工，雖得冠軍但咖啡卻沒人買單，剛開店就遇上疫情卡關，但他堅守推廣咖啡文化，並把拉花變成藝術，每一步走來的轉變都不同，差別最大的是「思維模式」。

與其怨天尤人感嘆生不逢時，面對低潮時，林子軒一直告訴自己，「默默耕耘，時間到了就會是你的。」因此他穩住腳扎根品牌，「不是沒有，只是你還沒準備好，所以機會還沒來。」

林子軒透露，當初第一間店贏得國外廠商青睞，本來預計會接著到東南亞或法國開店，但全都因為疫情告吹，然而他卻視為老天爺的好意，「如果當初在品牌還沒有做穩的情況下到海外設點，後果可能不堪設想。這三年來大大小小的活動都是在做測試，目前則在等待時機準備下一步擴點。」

所以咖啡好喝的秘訣到底是？

【專訪】咖啡界愛馬仕CHLIV紅在哪？世界拉花冠軍親曝三大秘訣　純黑時尚挺過疫情進駐華山紅磚區
品牌四大天王「竹炭拿鐵」、「咖啡拿鐵」、「抹茶拿鐵」和「巧克力拿鐵」。(圖/CHLIV)

來自哥倫比亞、巴西、衣索比亞的配方豆！林子軒解釋，這樣的組合跟正確的比例能平衡中深焙的苦澀，衣索比亞豆能增加甜感，不會有油耗味跟苦味，好玩的地方是手沖感，集中香氣後進行高壓萃取，有客人喝單品嚇到，點義式濃縮這麼像手沖，因為義式很容易水掉。

為了讓不喝跟喝咖啡的人都能接受，品牌端出的拿鐵不是只有拉花好看而已，最多顧客的評價是順口，林子軒說，一般拿鐵的奶泡跟咖啡會分開，但他使用順口拉花直接注入法，15秒內拉完，保護牛奶的溫度跟甜感。

CHLIV Taipei Huashan
全年無休 11:00-19:00
地址：台北市中正區八德路一段1號一樓

CHLIV New Taipei Jiufen
全年無休 10:00-18:00
地址：新北市瑞芳區輕便路59-1號一樓
CHLIV
林子軒
拉花
藝術
咖啡
生活品味
生活風格
九份
拉花拿鐵
竹炭拿鐵
精品咖啡

相關新聞

持續更新！台灣2023微醺春節禮盒推薦　優惠價格哪裡買？
持續更新！台灣2023微醺春節禮盒推薦　優惠價格哪裡買？
2022/12/20 20:46
Google、AI生成！集保結算所當代藝術賞登場　反思科技對生活與書畫影響
Google、AI生成！集保結算所當代藝術賞登場　反思科技對生活與書畫影響
2022/12/20 15:15
【專訪】伊能靜飛台灣力挺兒子首個NFT項目　登OpenSea榜首蘇富比百萬成交
【專訪】伊能靜飛台灣力挺兒子首個NFT項目　登OpenSea榜首蘇富比百萬成交
2022/12/09 18:57
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
NFT Taipei首發活動OneOffs潮到元宇宙 力挺Z世代藝術家台北W飯店起跑
2022/12/09 15:10
台灣首屆《FOCASA馬戲藝術節》在台南　29組團隊150場演出連續七天不斷電
台灣首屆《FOCASA馬戲藝術節》在台南　29組團隊150場演出連續七天不斷電
2022/12/08 11:40

更新時間 : 2022-12-21 18:01 GMT+08:00

最受歡迎

【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
〈財經主筆室〉泰山經營權之爭如宮鬥大戲　龍邦泰山小股東都是受害者
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
〈時評〉台灣該直球對決　三振抖音們了！
〈時評〉台灣該直球對決　三振抖音們了！
驚傳日本藝人麻衣離婚官司開打！王泉仁自稱上班族　只想給每月6萬贍養費
驚傳日本藝人麻衣離婚官司開打！王泉仁自稱上班族　只想給每月6萬贍養費
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長
【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長