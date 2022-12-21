【專訪】咖啡界愛馬仕CHLIV紅在哪？世界拉花冠軍親曝三大秘訣　純黑時尚挺過疫情進駐華山紅磚區

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）有「咖啡界愛馬仕」之稱的CHLIV二店已於華山文創園區開幕，由26歲的世界拉花冠軍林子軒共同創辦，首店於3年前坐落九份瞄準觀光客商機，但不料甫開店卻強碰疫情，台灣英文新聞專訪林子軒，一起來看高單價的咖啡是如何挺過低潮打進市中心蛋黃區？

想存人生第一桶金，誤打誤撞成為台灣之光



CHLIV共同創辦人林子軒。(圖/CHLIV)

林子軒高中畢業後為了存錢到美式餐廳打工，接觸到拉花後就愛上了，憑藉「要做就要做到最好」的決心跟企圖心替自己設立目標，2016年到東京參加Coffee Fest拉花比賽，僅19歲的他以「鬱金香」創作勇奪世界冠軍。

林子軒奪冠後開始思考下一步，和朋友合夥開咖啡店，卻發現顧客只想待在店內用餐，出現拉花冠軍的咖啡沒人品嚐的窘境，第一家店以失敗告終收攤，他開始思考為什麼大家來店裡不是喝咖啡？並逐漸明白要加強宣傳品牌文化，讓大家知道他在做的不只是煮咖啡，而是帶給大眾高質感的生活品味。

CHLIV就此誕生



LOGO設計靈感來自牛奶倒入熱咖啡的流動狀。(圖/CHLIV)

首店於2019年觀光小鎮九份成立，全黑的質感店面在佇立山城難以忽視，對國際觀光客有強烈的吸引力，主打「四色拉花拿鐵」－「咖啡拿鐵」、全黑的「竹炭拿鐵」、「抹茶拿鐵」和「巧克力拿鐵」，其中會在竹炭拿鐵表層撒上金箔，呼應當地的掏金歷史，品項多以外帶為主，搭配自行研發的芝麻費南雪，竹炭鳳梨蘇等受到國內外旅客歡迎。

品牌目標著眼海外，因此選擇觀光勝地打開國際知名度，並可在短時間內接觸到各族群定位客群，不料，開店兩個月就遇到新冠肺炎疫情，國際觀光客全被擋在門外，店內生意一落千丈，但身為創辦人的背後還有一整個團隊，不能被心灰意冷牽著走。

MSI、Prada都找上門合作！品牌在疫情期間穩住腳持續默默耕耘，初期沒有花上大筆的行銷預算，單靠口碑打出知名度，精品品牌都找上門合作，VIP活動上都喝到的CHLIV，隨後品牌以快閃店型式現蹤高雄、新竹、台北等地，大家排隊等上許久只為喝到一杯單價$160的風味拿鐵，所以它到底在紅什麼？

純黑質感企業文化



使用最頂級的咖啡機品牌Slayer Espresso，量身打造全黑色系咖啡機。(圖/CHLIV)

全黑店裝、酷似Chanel的Logo、服務態度等環節都不馬虎帶過，林子軒嚴選配方豆堅持把關咖啡高品質，觀察Starbucks等店成功之道並找出屬於自己的經營模式，除了品質控管跟重視企業文化，品牌也肩負教育顧客精品咖啡意涵。

由於CHLIV由裡到外採全黑設計，帶來高冷的距離感，也帶給專屬顧客的隱私，員工制服上都別上LOGO，親切的態度拉近距離，這些都是經過嚴格的員工訓練養成，且每位員工都有經營自己和品牌連結的Instagram，十分注重社群互動，也就是說，品牌除了講究門面，也視每位顧客為VIP。

二店選址耗費兩年，在過去快閃華山時建立良好的合作關係，之後有空店面出租時華山團隊馬上想到CHLIV，二店順利插旗具文化指標性的華山文創園區，也是相中當地享受生活的客群，鼓勵大家外帶一杯咖啡跟小點到鄰近的華山大草原上野餐，好好的放鬆品味人生。

強大的心理素質，洗腦式心靈雞湯



華山店使用Logo設計座椅區，十分有質感。(圖/CHLIV)

不到30歲的林子軒一路走來並不順遂，因學業成績不理想到餐廳打工，雖得冠軍但咖啡卻沒人買單，剛開店就遇上疫情卡關，但他堅守推廣咖啡文化，並把拉花變成藝術，每一步走來的轉變都不同，差別最大的是「思維模式」。

與其怨天尤人感嘆生不逢時，面對低潮時，林子軒一直告訴自己，「默默耕耘，時間到了就會是你的。」因此他穩住腳扎根品牌，「不是沒有，只是你還沒準備好，所以機會還沒來。」

林子軒透露，當初第一間店贏得國外廠商青睞，本來預計會接著到東南亞或法國開店，但全都因為疫情告吹，然而他卻視為老天爺的好意，「如果當初在品牌還沒有做穩的情況下到海外設點，後果可能不堪設想。這三年來大大小小的活動都是在做測試，目前則在等待時機準備下一步擴點。」

所以咖啡好喝的秘訣到底是？



品牌四大天王「竹炭拿鐵」、「咖啡拿鐵」、「抹茶拿鐵」和「巧克力拿鐵」。(圖/CHLIV)

來自哥倫比亞、巴西、衣索比亞的配方豆！林子軒解釋，這樣的組合跟正確的比例能平衡中深焙的苦澀，衣索比亞豆能增加甜感，不會有油耗味跟苦味，好玩的地方是手沖感，集中香氣後進行高壓萃取，有客人喝單品嚇到，點義式濃縮這麼像手沖，因為義式很容易水掉。

為了讓不喝跟喝咖啡的人都能接受，品牌端出的拿鐵不是只有拉花好看而已，最多顧客的評價是順口，林子軒說，一般拿鐵的奶泡跟咖啡會分開，但他使用順口拉花直接注入法，15秒內拉完，保護牛奶的溫度跟甜感。

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