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Opensignal 2022下半年最新報告出爐！中華電信再次稱霸台灣行動網速榮獲4項網速第一

國內唯一蟬聯2個國際權威機構認證 5G網速第一

By 台灣英文新聞
2022/12/21 17:03

中華電信5G行動網路連獲國際肯定！繼2022上半年榮獲Speedtest®台灣5G網速第一名大獎肯定外，此次更贏得Opensignal在2022年12月最新公布的「台灣行動體驗報告」最多獨家冠軍奬項，並一舉獨獲台灣行動網速與5G網速體驗之「下載網速」和「上傳網速」等4項冠軍，是國內唯一連續榮獲2個國際權威機構認證的5G網速雙冠王，再次稱霸台灣行動網速。

Opensignal報告提及，中華電信是唯一5G下載速率超越300Mbps之電信業者，平均下載速率高達374Mbps，接連國際2個權威機構同時認證中華電信5G網速品質指標No.1，可讓中華電信5G用戶有感，更引領台灣進入5G超高速下載通信世代。另外，報告也寫道，中華電信還奪下用戶行動體驗3項冠軍，是台灣行動業者獲得最多用戶行動體驗奬項。

中華電信謝繼茂董事長表示，作為國內電信龍頭，領先業界的技術與優質的服務體驗，是獲消費者信賴的主要原因。中華電信4G/5G基地臺建設數量持續No.1，並擁有國內業者4G/5G最大頻寬、最佳涵蓋及最優品質，採用國際標準建設工法，獨家採4G/5G C-RAN技術將設備集中於機房維運及採大數據精準建設等領先工法，持續加速及加量投入5G建設，提供客戶持續有感的5G服務。

此次，中華電信榮獲Opensignal共7項體驗冠軍，包括囊獲「台灣整體行動網速」、「5G網速體驗」之「下載網速」及「上傳網速」計4項獨家冠軍及「5G語音應用程式體驗」、「整體影音體驗」及「整體語音應用程式體驗」等3項冠軍，為國內獲得最多項獎項之電信業者，除展現行動網路建設成果，也再次印證客戶對使用中華電信5G服務的真實感受，獲獎實至名歸。

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示，該公司繼上半年榮獲Speedtest®台灣5G網速、整體行動網速第一名大獎肯定後，此次再獲Opensignal 2022下半年公布7項體驗冠軍(4項獨家冠軍)，為國內唯一連續獲2個國際權威機構認證的5G網速雙冠王。中華電信將持續擴大全台5G通信涵蓋，提供客戶5G綿密的涵蓋與極致的網速體驗。

更新時間 : 2022-12-21 18:01 GMT+08:00

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