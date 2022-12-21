教育部友善校園獎　新北獲獎數全國之冠 7連霸

2022年「教育部友善校園獎」日前揭曉， 新北市獲獎數11件，締造自105年起連續7年獲獎數全國之冠的 佳績。獲獎學校及人員今（21）日在市政會議進行獻獎， 和侯友宜市長分享榮耀與喜悅。

榮獲「卓越學校獎」的福營國中，「以愛心開啟孩子心中的善念， 用專業培養孩子未來的能力」。校長李文旗表示， 此殊榮歸功於團隊在友善校園經營的努力，透過專責分工及對話， 建立學輔為核心的服務系統，並以品德教育為核心，提升師生的「 福營心」，學習尊重他人與服務社會，能獲此殊榮， 是對全校親師生努力的肯定。

新北市豐珠中學校長陳紅蓮榮獲全國唯一的「特殊貢獻人員獎」， 陳紅蓮校長任教職逾40年，自103學年度擔任校長， 秉持教育是燦爛陽光、是溫潤細雨，帶學生走入社區陪伴長者共餐， 辦理「登百岳」、「雞母嶺路跑賽」活動， 用心打造友善校園與陪伴守護每一位學生， 引領中途學校的孩子蓄積生命的養分。

另外，榮獲全國唯一「傑出行政人員獎」 的新北市輔諮中心學校社工師督導蘇迎臨，熱愛孩子與社會工作， 喜歡與夥伴規劃以學生為中心的服務方案，像是設立「 學校社工師實物銀行」，引進資源幫助弱勢生；創立「 鵝媽媽親子營」，協助多子女家庭親職喘息，增進家庭互動品質。 蘇迎臨督導展現教育愛，能獲此榮耀，實至名歸。

溪洲國小吳美慧老師，以專業與熱情，積極關注每位孩子的成長， 辦理「不一樣的成績單」活動，集結孩子的自我期許， 父母的悄悄話，老師愛的告白，同學的優點轟炸，剪輯成影片， 打造孩子難忘的成長記憶。金陵女中林育翠老師以「愛與榜樣， 帶人帶心」用心陪伴學生，深受學生愛戴，2位老師皆榮獲「 傑出導師獎」的肯定。

還有榮獲「傑出學輔主管獎」的光復國小主任黃雅慧， 擔任主任期間帶領團隊榮獲新北市生命教育、 品德教育特色學校獎項，且落實推動友善校園工作，以孩子為中心， 建構健康和諧、友善的校園風氣；另一位獲獎的張家鈞主任， 時任龍埔國小主任時，本著教育愛與熱情，一路用心陪伴孩子， 運用各式輔導策略協助個案重回校園生活。

除此之外，榮獲「傑出學務人員獎」包括五華國小邱慧金、 三民高中鄭有誠、江翠國中李元堯、沙崙國小蕭靜娥， 擔任學輔工作行政人員期間，積極了解學生平日及課後生活狀況， 用心處理學生狀況，並透過活潑生動的教育方式， 打造親師生友愛的友善校園。

教育局長張明文表示， 新北教育持續用心營造充滿愛與關懷的友善校園，提供健康茁壯、 多元成長環境，在和諧友善、尊重包容的學習氛圍， 讓學子適性成長，進而開展潛能，成就良善社會的未來人才。

福營國中李文旗校長(左)與豐珠中學陳紅蓮校長(右)於領獎後合照。(照片來源：新北市教育局提供)

溪州國小吳美慧老師(右)指導學生獲得中小學交流賽隊形花式冠軍。(照片來源：新北市教育局提供)