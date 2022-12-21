教育部友善校園獎　新北獲獎數全國之冠 7連霸

2022年「教育部友善校園獎」日前揭曉，新北市獲獎數11件，締造自105年起連續7年獲獎數全國之冠的佳績。獲獎學校及人員今（21）日在市政會議進行獻獎，和侯友宜市長分享榮耀與喜悅。
榮獲「卓越學校獎」的福營國中，「以愛心開啟孩子心中的善念，用專業培養孩子未來的能力」。校長李文旗表示，此殊榮歸功於團隊在友善校園經營的努力，透過專責分工及對話，建立學輔為核心的服務系統，並以品德教育為核心，提升師生的「福營心」，學習尊重他人與服務社會，能獲此殊榮，是對全校親師生努力的肯定。
新北市豐珠中學校長陳紅蓮榮獲全國唯一的「特殊貢獻人員獎」，陳紅蓮校長任教職逾40年，自103學年度擔任校長，秉持教育是燦爛陽光、是溫潤細雨，帶學生走入社區陪伴長者共餐，辦理「登百岳」、「雞母嶺路跑賽」活動，用心打造友善校園與陪伴守護每一位學生，引領中途學校的孩子蓄積生命的養分。
另外，榮獲全國唯一「傑出行政人員獎」的新北市輔諮中心學校社工師督導蘇迎臨，熱愛孩子與社會工作，喜歡與夥伴規劃以學生為中心的服務方案，像是設立「學校社工師實物銀行」，引進資源幫助弱勢生；創立「鵝媽媽親子營」，協助多子女家庭親職喘息，增進家庭互動品質。蘇迎臨督導展現教育愛，能獲此榮耀，實至名歸。
溪洲國小吳美慧老師，以專業與熱情，積極關注每位孩子的成長，辦理「不一樣的成績單」活動，集結孩子的自我期許，父母的悄悄話，老師愛的告白，同學的優點轟炸，剪輯成影片，打造孩子難忘的成長記憶。金陵女中林育翠老師以「愛與榜樣，帶人帶心」用心陪伴學生，深受學生愛戴，2位老師皆榮獲「傑出導師獎」的肯定。
還有榮獲「傑出學輔主管獎」的光復國小主任黃雅慧，擔任主任期間帶領團隊榮獲新北市生命教育、品德教育特色學校獎項，且落實推動友善校園工作，以孩子為中心，建構健康和諧、友善的校園風氣；另一位獲獎的張家鈞主任，時任龍埔國小主任時，本著教育愛與熱情，一路用心陪伴孩子，運用各式輔導策略協助個案重回校園生活。
除此之外，榮獲「傑出學務人員獎」包括五華國小邱慧金、三民高中鄭有誠、江翠國中李元堯、沙崙國小蕭靜娥，擔任學輔工作行政人員期間，積極了解學生平日及課後生活狀況，用心處理學生狀況，並透過活潑生動的教育方式，打造親師生友愛的友善校園。
教育局長張明文表示，新北教育持續用心營造充滿愛與關懷的友善校園，提供健康茁壯、多元成長環境，在和諧友善、尊重包容的學習氛圍，讓學子適性成長，進而開展潛能，成就良善社會的未來人才。
福營國中李文旗校長(左)與豐珠中學陳紅蓮校長(右)於領獎後合照。(照片來源：新北市教育局提供)
溪州國小吳美慧老師(右)指導學生獲得中小學交流賽隊形花式冠軍。(照片來源：新北市教育局提供)