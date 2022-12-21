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遠離塵囂來跨年！北台灣「大地農場」跨年藝術季　擁抱大自然、用心感受音樂、繪畫、刺繡、舞蹈

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 16:48
每到12月新竹「大地農場」整個園區被落羽松包圍。（業者提供）

每到12月新竹「大地農場」整個園區被落羽松包圍。（業者提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）鄰近北埔老街約15分鐘路程的「大地農場」，是一個復育43年的有機自然生態農場，面對即將到來的跨年盛會，如果你厭倦人擠人、了無新意的活動，快來大地農場享受被大自然環抱的跨年藝術季。

「大地農場」位於新竹峨眉鄉七星村，座落在四面環山的幽靜谷地間，總共面積約68公頃相當於3個大安森林公園，擁有相當豐富的林相與生態環境。

農場主人從25歲那年披荊斬棘的開拓農場以來，一直秉持著推廣永續環境生態教育的理念經營，不灑農藥投入造林及復育台灣原生種植物，開拓園區至今一年四季有不同的風景，一月有梅花、二月有山櫻花、四和五月的夜晚步道上則有滿滿的螢火蟲，12月則是近年網紅爭相打卡拍照的落羽松。

「大地農場」開放兩年多以來，已有一萬人以上來感受大地農場四季的美景，有別於其他農場，「大地農場」採精緻、藝術文化體驗來吸引遊客目光，目前採預約制，每天只開放100名遊客入園。

園區於每星期六下午舉辦大地音樂會，邀請台灣島內的音樂人，和來園區的遊客進行一場音樂與大自然的對話，幾乎場場爆滿，還有遊客回流再度光臨。目前12月24日為余姿云與鄧有甫的雙人演唱、31日則為玩銅樂團的團管五重奏，1月15日則是聆享樂團的梅花季演奏。

「大地農場」亦開放藝術工作者以打工換宿的方式進駐園區，駐點創作，因此也會不定期地於星期六日舉辦手作體驗課程。

遠離塵囂來跨年！北台灣「大地農場」跨年藝術季　擁抱大自然、用心感受音樂、繪畫、刺繡、舞蹈

大地農場於每星期六下午舉辦大地音樂會，幾乎場場爆滿。（業者提供）

年末將近，計畫好去哪跨年了嗎？有想過能在68公頃的森林裡包場跨年？或想來點與眾不同的藝術饗宴嗎？在音樂、繪畫、刺繡、舞蹈等藝術家的帶領之下，「大地農場」的跨年藝術季將帶你拋開紛擾、遠離塵囂，來場不同以往的跨年活動。

歡迎民眾提前預約，並於12月31日可以自行攜帶露營設備，參與2022落羽松季最終場音樂會，晚間跟隨園丁的腳步，探索農場的豐富生態環境，隨後在大地母親的陪伴下，迎接2023的到來。

1月1日的早晨，品嚐園丁準備的在地早餐後，跟著藝術家在森林裏跳著螺旋舞、參與繪畫或刺繡。中午享受私廚精緻料理，午後悠閒漫步在森林中。

遠離塵囂來跨年！北台灣「大地農場」跨年藝術季　擁抱大自然、用心感受音樂、繪畫、刺繡、舞蹈

大地農場資訊如下：

地址：新竹縣峨眉鄉3號

營業時間：9:00－17:00(週三公休)

電話：03-5802752

預約入園LINE：https://lin.ee/zh4Ccub

遠離塵囂來跨年！北台灣「大地農場」跨年藝術季　擁抱大自然、用心感受音樂、繪畫、刺繡、舞蹈被落羽松包圍的的玻璃屋，裡面開放手作課程。（業者提供）
大地農場
新竹

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