台中市府小內閣出爐•王育敏出任副市長　盧秀燕落實政見•成立數位治理局

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）台中市政府今天（21日) 公布小內閣名單，原副市長令狐榮達與陳子敬婉謝市長盧秀燕慰留，原副市長黃國榮繼續留任，前立委王育敏則出任副市長，凸顯盧秀燕增加女性首長的用人哲學。

(王育敏官方臉書12月16日照片)

台中市長盧秀燕順利連任成功，在外界關注中，新市府團隊名單今天終於公布，盧秀燕上午出席活動接受媒體聯訪時表示，成功連任代表市府團隊獲得市民肯定，現任局處首長以續任為優先考量，雖有部分首長因健康、家庭、生涯規劃及退休等因素任滿後不再續任，也尊重他們的意願、予以祝福，並對部分遺缺進行調整。

台中市政府原有3名副市長，只有黃國榮續任，而令狐榮達與陳子敬不續任後，盧秀燕邀請王育敏出任，至於還有1名副市長人選，市府表示，未來將依據市政發展規劃方向進行延攬。

國民黨副秘書長王育敏將接任台中市副市長，她今天說，會與台中市長盧秀燕一起打拚，帶給市民最好的福利，將台中打造成更幸福的宜居城市；並強調，國民黨執政一定品質保證。

王育敏下午在中常會表示，她感謝這段時間可以在國民黨中央黨部一起打拚，也很高興這次選舉贏得多數縣市長席次，這次獲邀到台中市擔任副市長，她會跟市長盧秀燕一起打拚，帶給市民最好的福利，將台中打造成更幸福的宜居城市。她強調，國民黨執政，一定是品質保證，她會全力以赴。

一旁主持會議的國民黨主席朱立倫問道，「會常常回家嗎？」王育敏說，她是嘉義的女兒，嘉義是她的故鄉，所以會常常去探望嘉義鄉親。

根據中央社，王育敏曾擔任2屆國民黨不分區立委，期間致力於兒少議題，離開立法院後，也先後擔任過國民黨文傳會主委、副秘書長等職務，這次代表國民黨參選嘉義縣長，獲得10萬1517票，不敵尋求連任的嘉義縣長翁章梁。

盧秀燕落實政見

成立數位治理局

在台中市府新人事名單中，比較特別的是數位治理局，市府表示，盧秀燕為落實選舉公報政見承諾，成立數位治理局，首要任務結合產業與學界量能，推進台中智慧城市發展，並將原台中市政府資訊中心併入數位治理局。

數位治理局新任局長林谷隆37歲，淡江大學法學碩士、東海大學政治學系博士班，現職為台中市政府研考會專門委員。

其餘新任局長，包括財政局長由土地銀行副總經理游麗玲接任。游麗玲64歲，台中人，政治大學地政系學士、美國紐澤西理工學院電腦資訊科學碩士，任職土地銀行國內外分行超過30年經驗。原財政局長羅仙法申請退休。

教育局新任局長蔣偉民59歲，東吳大學政治系、國立新竹師院教育系、國立清華大學碩士與教育博士，曾任新竹市政府教育處處長、新北市政府教育局副局長，原教育局長楊振昇任滿重回學界。

都市發展局長由原南投縣政府建設處長李正偉接任。李正偉是台中人，53歲，中原大學建築系學士、台灣大學建築與城鄉研究所碩士，曾在台中市政府工務局、建設局、都發局、文化局等局處任職13年，在地歷練豐富。原都發局長黃文彬回到業界。

農業局長由行政院農委會技監張敬昌接任。張敬昌是台中人，65歲，中興大學水土保持學系學士、中興大學水土保持研究所碩士與農業博士，曾任台中市建設局農林畜產課課長、彰化縣政府農業局局長、彰化縣政府秘書長、行政院農委會農田水利處處長。原農業局長蔡精強任滿退休。

新任觀光旅遊局長由現任交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處處長陳美秀接任。陳美秀59歲，曾任交通部路政司科長、觀光局組長、東北角暨宜蘭國家風景管理處處長等，深耕觀光領域超過34年。原觀旅局長韓育琪重回業界。

社會局長由廖靜芝回任。廖靜芝63歲，台灣大學社會系畢業，文化大學勞工關係研究所碩士，曾擔任內政部兒童局主任秘書、台中市政府社會局長、研考會主委、副秘書長、中華民國僑務委員會僑生處長等，學經俱豐。原社會局長彭懷真任滿回到學界。

消防局長由現任新竹縣政府消防局長孫福佑接任。孫福佑59歲，是台中女婿，家也在台中，中央警察大學正科51期畢業、中央警察大學警政研究所碩士，曾在台北市、宜蘭縣、台北縣、基隆市、新竹縣、彰化縣等縣市警察局服務，102年8月晉升新竹縣政府消防局長迄今。原消防局長曾進財退休。

研究發展考核委員會主任委員由劉彥澧接任。劉彥澧35歲，東吳大學企管系碩士，淡江大學國際事務與戰略研究所博士班，曾任網路溫度計總編輯、大數據股份有限公司分析總監等，專長大數據分析與政策研究。原研考會主委吳皇昇因家庭因素請辭。