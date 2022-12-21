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氣溫驟變　猝死、心血管病高峰期　台灣國健署教你保健八招：注意頭頸溫暖、攝取高纖食物...

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 15:41
各地早晚氣溫再如溜滑梯般下降，除了容易著涼感冒外，更是心血管疾病發作和猝逝的高峰期。

各地早晚氣溫再如溜滑梯般下降，除了容易著涼感冒外，更是心血管疾病發作和猝逝的高峰期。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）上周末起天氣驟變，冷空氣一波波報到，今（21）日至25日受強烈大陸冷氣團影響，各地早晚氣溫再如溜滑梯般下降，氣溫只有約10度左右，除了容易著涼感冒外，更是心血管疾病發作和猝逝的高峰期。

國健署吳昭軍署長提出低溫保健8個要點，提醒民眾外出或從事戶外活動時，需穿著禦寒衣物，要注意頭頸部及四肢末端的保暖，如帽子、口罩、圍巾、手套、襪子，可以多層次穿著（例如洋蔥式穿法），方便隨著進出室內外及室外溫度的變化來穿脫衣物，注意保暖。

此外，氣溫變化大更要多留心身體徵兆，如果出現心臟病徵兆:胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，若有以上的現象發生，應告知身旁的人，並儘速撥打119送醫治療。

  1. 保暖:在室內的居家臥室、衛浴與客廳等環境，空間要保暖也要維持適度的空氣流通，做好防寒與安全措施。在室外時，身體一定要做好完整的保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端。
  2. 暖身:抗寒五字訣「 慢、熱、起、穿、行」，提醒長者們因夜間或清晨溫度較低，身體對溫度變化反應較不敏銳，晚上睡覺時，要先備妥保暖衣物在床邊隨手可拿到的地方，不管是半夜起床上廁所或是早上起床，都要記得先在床上活動一下四肢或進行伸展暖身運動，促進身體的血液循環，起身後先坐在床邊，添加衣物保暖，再慢慢地下床，起床後的活動不要過於急促，並補充溫開水以暖和身體。
  3. 飲食：多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘，避免大吃大喝及情緒起伏太大。
  4. 泡湯：避免飯後或喝酒後立即泡湯，如經醫師囑咐為高危險群，不宜單獨泡湯，也要避免單獨從事離開人群的運動，水溫勿超過40度；且建議至少飯後2小時再泡湯。
  5. 運動：有抽菸、酗酒、肥胖或慢性病和心血管疾病等高風險族群，最好避開較冷的時段外出運動，若有外出運動，也要充分的熱身，保有肌肉的彈性，避免因熱身不足所造成的傷害。
  6. 按時服藥與情緒穩定控制病情：定期量測及記錄自己的血糖、血壓等數據，並遵照醫囑按時用藥及情緒的穩定。
  7. 攜帶健保卡及緊急用藥：外出要隨身帶著健保卡，並註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等訊息；如醫師有開給緊急備用藥品，應隨身攜帶。
  8. 有異狀立即就醫：如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心血管疾病症狀，或辨識腦中風徵兆「微笑、舉手、說你好」，當身邊有人不舒服時，可請他(她)做以下動作：微笑：是否有嘴角歪斜臉不對稱。舉手：平舉雙臂，是否無力下垂。說你好：是否說話不清楚，如出現腦中風的任一徵兆，不要自行開車，應立刻撥打119，並記下發作時間，3小時內迅速就醫，把握黃金治療期。

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