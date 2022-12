象牙貿易全球列管 河馬成替代犧牲品 恐面臨瀕危命運

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)隨著各國擴大管制象牙貿易,不肖業者開始將腦筋動到另一種同樣擁有巨牙的動物-河馬身上。保育人士憂心,若不加以管束,河馬恐步上非洲象的瀕危後塵。

BBC報導,英國去年6月實施象牙買賣禁令,幾乎全面滅了這行的生路。在那之後,動物福利組織研究了英國三大網路市場,發現不到一個月,河馬牙販賣活動就大幅上升。

事實上,早於1989年,全球首度對禁象牙達成共識以來,此一趨勢就已出現,隨著各國加大禁令幅度,轉向河馬牙的情況益發猖獗。

象牙最長可達2公尺,河馬下排犬齒則能長至50公分。就質地方面,象牙較易雕刻,河馬牙材質較緊密,雕刻難度較高。然而,河馬牙不若象牙昂貴,也較易取得。

在瀕危野生動植物國際貿易公約(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES)的約束下,只要取得出口許可,河馬身體部位仍可交易。CITES於1975年上路,截至2017年,已有77萬公斤的河馬牙在全球流通,但這並不包括黑市貿易。

根據歐盟執委會的一份報告,河馬牙是202歐盟地區最常破獲的哺乳類動物器官之一。國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature)2016年的一份研究指出,全球河馬數量自1994年來掉了三成,約只剩11.5萬至13萬頭。

中非與西非十個國家表示,由於盜獵、棲地喪失,該區域的河馬數量持續劇跌,故於11月進行的CITES大會中提出河馬貿易禁令。奈何依照CITES標準,唯有十年內數量大減50%的動物,才能達到禁止交易的門檻。

此外,就河馬保育而言,非洲也並非鐵板一塊。部分東非、南非國家,如坦尚尼亞、烏干達、尚比亞及辛巴威,就是河馬貿易的主要來源。2009年至2018年間,約13,909頭河馬的器官產品遭到買賣,其中3/4就來自這些國家。

河馬生育率低,通常兩年一胎,數量急速下滑,勢必帶來長期衝擊。全球只有非洲有河馬,分為一般河馬(common hippo)與倭河馬(pygmy hippo)兩種,前者已被列為易危物種。保育人士憂心,若盜獵持續,河馬終將走上瀕危一途,甚至落得與非洲森林象(African forest elephant)一般的極危物種下場。

