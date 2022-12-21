（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）隨著各國擴大管制象牙貿易，不肖業者開始將腦筋動到另一種同樣擁有巨牙的動物－河馬身上。保育人士憂心，若不加以管束，河馬恐步上非洲象的瀕危後塵。

BBC報導，英國去年6月實施象牙買賣禁令，幾乎全面滅了這行的生路。在那之後，動物福利組織研究了英國三大網路市場，發現不到一個月，河馬牙販賣活動就大幅上升。

事實上，早於1989年，全球首度對禁象牙達成共識以來，此一趨勢就已出現，隨著各國加大禁令幅度，轉向河馬牙的情況益發猖獗。

象牙最長可達2公尺，河馬下排犬齒則能長至50公分。就質地方面，象牙較易雕刻，河馬牙材質較緊密，雕刻難度較高。然而，河馬牙不若象牙昂貴，也較易取得。

在瀕危野生動植物國際貿易公約（Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES）的約束下，只要取得出口許可，河馬身體部位仍可交易。CITES於1975年上路，截至2017年，已有77萬公斤的河馬牙在全球流通，但這並不包括黑市貿易。

根據歐盟執委會的一份報告，河馬牙是202歐盟地區最常破獲的哺乳類動物器官之一。國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature）2016年的一份研究指出，全球河馬數量自1994年來掉了三成，約只剩11.5萬至13萬頭。

中非與西非十個國家表示，由於盜獵、棲地喪失，該區域的河馬數量持續劇跌，故於11月進行的CITES大會中提出河馬貿易禁令。奈何依照CITES標準，唯有十年內數量大減50%的動物，才能達到禁止交易的門檻。

此外，就河馬保育而言，非洲也並非鐵板一塊。部分東非、南非國家，如坦尚尼亞、烏干達、尚比亞及辛巴威，就是河馬貿易的主要來源。2009年至2018年間，約13,909頭河馬的器官產品遭到買賣，其中3/4就來自這些國家。

河馬生育率低，通常兩年一胎，數量急速下滑，勢必帶來長期衝擊。全球只有非洲有河馬，分為一般河馬（common hippo）與倭河馬（pygmy hippo）兩種，前者已被列為易危物種。保育人士憂心，若盜獵持續，河馬終將走上瀕危一途，甚至落得與非洲森林象（African forest elephant）一般的極危物種下場。

象牙貿易全球列管 河馬成替代犧牲品 恐面臨瀕危命運