台灣奇美聖誕週末一秒到英國　歡樂派對最後兩天好好把握

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)奇美博物館「聖誕週末」連續兩個週末盛大展開！自17日起主打「英國風的歡樂派對」，更首度以英國皇家儀式揭開活動序幕，將於12月24日及25日登場。

今年的聖誕遊行隊伍很不一樣，除了首度出現英國士兵， 聖誕老公公與聖誕好朋友們的裝扮都融入英國軍裝元素， 整個隊伍看起來威風凜凜、神采奕奕。有趣的是， 遊行現場竟出現一群民眾扮成羅馬士兵搶鏡，當英國士兵、 羅馬士兵與聖誕老公公同時現身廣場時， 形成一道跳躍時空的趣味景致，引來人群爭相合照。

這次活動的表演節目創下史上新高，備受矚目的「 英國名琴沙龍音樂會」祭出英國最古老的提琴， 此為英格蘭公認首位製琴師雅各．雷曼（Jacob Rayman）的傑作；另一把演出的「艾爾加」名琴， 是英國偉大作曲家艾爾加（Edward Elgar）曾持有的珍貴提琴，當此琴拉奏艾爾加創作的〈 愛的禮讚〉等耳熟能詳的名曲時， 在場觀眾不禁油然升起一股莫名的感動。

除了音樂表演，舞蹈演出也精采萬分，包括熱力四射的動感街舞、 可愛優美的兒童芭蕾舞，更有宮廷禮儀舞蹈教學， 使遊客感受如同英國紳士淑女般的社交情境。 而晚間最高潮莫過於是廣場大舞會，現場播放一首首經典流行歌曲， 熟悉的弦律讓大家跳得自信又自在，不少民眾還邊跳邊唱， 玩得相當盡興。民眾參加舞會後， 幾乎都佇足廣場等候聖誕樹燈光秀登場， 絢麗光束搭配聖誕樂音令人陶醉不已。

聖誕市集集結百家攤位， 無論是聖誕節必吃的熱紅酒、肉桂捲，英式小點如司康、炸魚薯條， 或是豐盛澎派的限量龍蝦堡、漢堡大樓等都出現排隊人潮。 為了照顧蔬食者的需求，館方也引進素食名店如林針嬤鹹水G、 全台唯一的全素串燒餐車樹巢Tree Nest等。攤位類型囊括了平民美食到豪華大餐， 口味兼顧男女老少且葷素皆有，讓慕名而來的遊客大呼過癮。

展覽部分，首推國際大展《時代的臉孔：從莎士比亞到紅髮艾德》 ，此為英國國家肖像藝廊160年首度大規模的世界巡迴， 若錯過這次展出，之後需到英國才能欣賞這些國寶級肖像； 為了維護參觀品質，聖誕週末期間採100元加購入場， 由於該展票券原價為450元，因此不少民眾直呼划算。 配合國際大展主題，館方也在常設展規畫「典藏肖像推薦」， 參觀者可一口氣飽覽更多時代人物。

今年擴大區域的「快閃美術館」，聚集大批孩子著色創作， 每個人都滿心期待作品上牆的那一刻；「戶外星光電影」 從下午起就有許多家庭在草坪上野餐等候電影播放；「幸福聖誕樹」 從早到晚圍繞著人群拍照打卡；廣場一側的「許願樹」 掛了滿滿的心願，簡短的留言流露最真摯的情感…… 整個園區處處都是美麗溫馨的畫面。

奇美博物館館長許家彰表示：「 今年是博物館30週年，感謝大家一路相挺，『聖誕週末』是30週 年感恩活動中的精采壓軸，希望人人可以玩得盡興， 開心地為今年劃下完美句點，同時帶著這份幸福感迎接新的一年。 奇美博物館也會持續規畫各種藝文體驗， 陪伴大家度過未來的每一天。」

入園即需購票，12歲以下持有效證 件可免費入場，活動現場票300元、預售票250元，即日起至1 2/23於「KLOOK客路」網站、全台7-ELEVEN 門市ibon機台與網站販售。

如欲參觀國際大展《時代的臉孔： 從莎士比亞到紅髮艾德》可額外以100元加購入場票。 詳情請洽奇美博物館官網。