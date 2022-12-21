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12/21台灣新增19,155例COVID-19：19,051例本土個案、104例境外移入、27例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 14:24
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增19,155例COVID-19確定病例，分別為19,051例本土個案及104例境外移入；另確診個案中新增27例死亡。

指揮中心表示，今日新增之19,051例本土病例，8,681例男性、10,355例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前六多縣市依序為新北市(3,807例)，臺中市(2,362例)，桃園市(2,261例)，臺北市(2,173例)，高雄市(1,991例)，臺南市(1,350例)。

指揮中心指出，今日新增27例本土病例死亡個案，為10例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、25例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月28日至12月18日，死亡日期介於8月28日至12月18日。

12/21台灣新增19,155例COVID-19：19,051例本土個案、104例境外移入、27例死亡12/21台灣新增19,155例COVID-19：19,051例本土個案、104例境外移入、27例死亡

指揮中心說明，今日新增104例境外移入個案中，為55例男性、49例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自中國(7例)，日本(3例)，土耳其、美國、香港、泰國、馬來西亞、菲律賓、越南及韓國 (各1例)，另86例感染國家調查中。入境日期介於今年11月21日至12月20日。

指揮中心統計， 截至目前國內累計8,624,680例確診，分別為39,049例境外移入、8,585,577例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,958例COVID-19死亡病例，其中14,941例本土，另17例為境外移入。

12/21台灣新增19,155例COVID-19：19,051例本土個案、104例境外移入、27例死亡
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