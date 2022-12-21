澤倫斯基傳赴美國會拜登拿軍援 復刻二戰邱吉爾為勝利奠基

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基將於美東時間21日造訪美國華府，與總統拜登會面，並赴國會山莊發表演說。消息人士透露，拜登將宣布提供烏克蘭價值18億美元的額外軍事援助，其中更包括愛國者導彈系統、「聯合直接攻擊彈藥」導引套件，以強化烏軍的應對與打擊能力。

會拜登、赴國會演說

綜合路透社、法新社報導，多家外媒引述消息人士報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已於星期二晚間秘密啟程前往華府，抵美後將與美國總統拜登（Joe Biden）會面，並前往國會兩院聯席會議發表演說。若消息屬實，這是俄烏戰爭爆發後，澤倫斯基首趟公開海外行程，目前澤倫斯基的發言人並未就訪美相關事宜做出回應。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，國會明晚將召開會議，屆時將「特別聚焦民主」，但未鬆口證實澤倫斯基將現身。先前裴洛西被問及此事僅以「不知道」帶過，但又表示澤倫斯基這樣的英雄來訪，會為「美國國會帶來榮耀」。

戰時聖誕訪美 復刻二戰邱吉爾為勝利奠基

CNN指出，澤倫斯此時訪美，不僅將凸顯美國作為民主軍火庫的地位，展現拜登於振興西方聯盟的歷史性作用，更勾起人們對英國前首相邱吉爾（Sir Winston Leonard Spencer Churchill）的回憶。1941年12月，日本偷襲珍珠港將美國正式拖入第二次世界大戰，邱吉爾執意於聖誕期間訪問美國，與時任總統羅斯福建立起友誼，從而奠定二戰勝利、穩戰後英美政治與外交同盟的基礎。

澤倫斯基在今年稍早於英國國會發表視訊談話時，就曾將現在烏克蘭對抗俄羅斯的情況，與二戰時美國尚未加入、英國獨自負隅頑抗納粹相提並論，這也讓本次的「澤拜會」，與81年前的「邱福會」更顯相似之處。

報導引述消息人士指出，白宮接待澤倫斯基無疑是個明確信號，即美國與西方支持烏克蘭對抗俄國。俄國總統普丁（Vladimir Putin）曾妄稱，烏克蘭並非獨立存在的國家，而是俄國不可分割的一部份，俄烏之戰正體現了拜登所說的，民主與極權主義間的全球鬥爭，而拜登將之作為其外交政策的核心。

12月甫訪問烏克蘭的美國民主黨籍眾議員蓋耶哥 （Ruben Gallego）於CNN一檔名為《Anderson Cooper 360 》的節目上表示，澤倫斯基訪問華盛頓是有特定任務的，便是要將美國的支持，與烏克蘭的生存、支持以及未來的勝利建立起直接聯繫。

美國傳加碼提供軍援 增進烏軍精準打擊能力

另一位官員則向CNN表示，拜登將於澤倫斯基訪問期間，宣布向烏克蘭提供18億美元的額外安全援助，愛國者導彈系統將是援助方案的一部分。華盛頓郵報則報導，美方還計畫提供烏克蘭「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）將傳統炸彈變為精準炸彈，以幫助烏克蘭瞄準俄羅斯的防線。JDAM最快將會包含於本周公布的對烏國軍援計畫中。

報導也提及，澤倫斯基訪問期間，正值美國國會準備簽署2023財政年度綜合撥款法案，其中包含向烏克蘭和北約盟邦提供約449億美元緊急軍事與經濟援助，深化美國協助基輔軍隊的承諾。