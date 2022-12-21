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【內有闢謠+查證工具】LINE2022年5大假訊息 綠茶加檸檬治新冠、雞蛋加色素都上榜

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 13:07
Line公布2022年假消息排行榜。 (圖／Flickr，Bhupinder Nayyar 攝影)  

Line公布2022年假消息排行榜。 (圖／Flickr，Bhupinder Nayyar 攝影)  

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合報導）假訊息漫天飛，尤其與疫情、健康相關為大宗！通訊龍頭LINE今（21）日公布2022年度假訊息排行榜，宣稱可治療新冠的錯誤偏方「綠茶加檸檬」排行第一，假防疫補助真詐騙個資的釣魚網站排第三。法務部網站上公布多個假訊息查證網站與平台，民眾可善用查證工具，拒絕虛假，維護自己的健康與權益。

根據今日發布的2022年度假訊息排行榜，截至今年11月30日，疫情仍為重要關鍵字，錯誤防疫資訊，以防疫詐騙個資，另外，還有以錯誤的食物、逃生以及繳費相關資訊誤導民眾、騙取流量。

第一名：錯誤偏方稱「綠茶加檸檬」可治療新冠

根據事實查核中心，「檸檬加綠茶」可治療新冠的不實訊息有兩個版本，首先4月流傳「以色列人都沒有染疫，因為喝檸檬加綠茶」，後來12月又演變為「越南致死率為零】，得益於此偏方。

查核中心在編號417查核報告中指出，其一，越南致死率並不是零；其二，此偏方並無科學根據；其三，人體的酸鹼值是恆定的，不會因早晚和食物改變酸鹼值；其四，傳言說吃鹼性食物可抗疫的說法，沒有科學根據。

第二名：錯誤謠言「紅殼雞蛋加色素偽裝成土雞蛋」

排行第二名的錯誤謠言稱，紅色蛋殼雞蛋，是在雞飼料裡添加了色素所致，冒充為高價土雞蛋，是養雞者的騙術。然而這並不是事實。

事實查核中心引述專家指出，雞蛋「蛋殼」顏色差異是因為不同蛋雞之品種或品系基因所致，跟添加色素無關，也無法透過添加飼料改變其顏色。雞蛋的斑點來自於色素沉澱不均勻，與雞隻生產環境有關，是自然現象。

專家表示，目前確實可以在雞飼料中添加合法的天然或合成色素，如類胡蘿蔔素等，透過雞的吸收代謝沉澱，讓「蛋黃」顏色加深、加紅，合法添加對於雞隻、人體並不會有健康風險。民眾若擔心有不合法添加色素，可以透過雞蛋產銷履歷購買合法安心的蛋品。


第三名：假連結「防疫註冊補助」

根據編號1777查核報告，網傳「防疫註冊補助」連結為詐騙網站，不是政府公布的紓困補助網站。民眾若有申請紓困補助需求，可依身分別至勞動部、經濟部搜尋最新補助政策及申請方式。

該中心也引述資安專家提醒，民眾若收到來路不明但自稱政府網站的連結，可先檢視網址是否是政府網域「gov」結尾，且應把握從「政府網站」搜尋的原則，先進到政府網站確認網址是否是政府網站發布。

中心之前也發布關於台北市、新北市防疫補助的闢謠，詳情可以參考編號1028查核報告


第四名：錯誤地震防災資訊「往黃金三角空間跑、馬上開門、關燈、關瓦斯」

編號730查核報告指出，地震時，找室內空間的黃金三角理論及「馬上去開門、關燈、關瓦斯」是不正確且過時的觀念。地震正確逃生方式為「趴下、掩護、穩住」，找掩護物、保護頭部，並遠離玻璃窗。

報告也指出，「地震時跑去冰箱、鐵櫃旁」是錯誤的逃生觀念。大型家具若未固定，易在搖晃時倒塌，且難判斷倒塌方向，不建議民眾這樣做。此外，專家也不建議民眾在地震搖晃當下向外逃生，也不建議往樓上跑。

專家表示，「電梯樓梯間」確實是建築物較穩固之處，如地震發生時民眾剛好在附近，可以就近利用，若距離太遠，建議不要隨意移動。


第五名：錯誤圖卡稱「明天開始電費分三段式」

網傳圖卡「明天開始電費分三段式，上午7到13點是平常5倍、下午13點到15點是平常10倍、下午15點到隔天早上7點最便宜」，然而事實相去甚遠。

根據編號1750查核報告澄清，夏月電價於6月1日至9月30日實施，但電價計價是依用電量計算，並非網傳所述分三段式，也跟用電時段無關。經濟部宣布自2022年7月1日起平均電價調漲8.4%。特此更新。

報告也提醒，該傳言為舊謠言，每年夏季都會重傳。傳言提到的「紅、綠、黃三色時段電費」為台電公司2019年的實驗方案，從未正式實施。

LINE自2019年啟用「 LINE訊息查證」服務，讓用戶將可疑文字訊息或連結傳至LINE訊息查證官方帳號（@linefactchecker）進行查證，截至2022年12月中，已收入超過14萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次也超過60萬人次，成台灣最大訊息查證平台。

相關假訊息查核網站

虛假訊息與詐騙層出不窮，防不勝防，法務部調查局官網上也提供多個查核平台與工具，供民眾參考：

TFC 台灣事實查核中心

官方網站：https://tfc-taiwan.org.tw
點我直接加Line：http://line.me/ti/p/%40rqd9861a

Line 訊息查證

官方網站：https://fact-checker.line.me/
點我直接加Line：http://line.me/ti/p/@linefactchecker

蘭姆酒吐司

官方網站：https://www.rumtoast.com/
點我直接加Line：https://line.me/R/ti/p/1q14ZZ8yjb

MyGoPen

官方網站：https://www.mygopen.com
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