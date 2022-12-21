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中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 12:39
科學家和世界衛生組織（WHO）顧問表示，由於中國疫情大爆發，現在談COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行緊急階段結束可能還言之過早...

科學家和世界衛生組織（WHO）顧問表示，由於中國疫情大爆發，現在談COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行緊急階段結束可能還言之過早...

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）科學家和世界衛生組織（WHO）顧問表示，由於中國疫情大爆發，現在談COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行緊急階段結束可能還言之過早。

路透社報導，中國武漢自2019年底爆發新冠疫情後，當局一貫秉持嚴格防控的「清零」防疫政策，但自11月底各大城市爆發「白紙革命」後，防疫政策急轉彎，但隨之而來的是感染、死亡人數暴增，分析師預測，這個世界第二大經濟體在2023年恐面臨逾百萬人染疫病歿。

擁有14億人口的中國在過去3年多採取「清零」政策，讓確診和死亡人數保持在較低水平，但在突如其來的改變政策，且出現毀滅性的疫情浪潮後，將改變原有國際格局。

荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）說，現在的問題是，當世界上如此重要的地區現在才剛要進入第2波疫情時，我們能否稱之為後疫情時代？

他說，顯然，我們正處於一個非常不同的（疫情大流行）階段，在我看來，即將席捲中國的疫情浪潮將難以預測。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）9月曾表示，全球疫情大流行「可望結束」，並對全球信心喊話：「終止疫情指日可待，呼籲全世界把握這次機會加倍努力」，但他上周在日內瓦卻改口，「希望」明年某個時候能結束疫情緊急狀態。

隨著新變異株的威脅和新增確診病例在今年下半年逐漸消退，全球大多數國家已陸續鬆綁防疫限制。

譚德塞稍早的言論讓外界萌生一絲希望，即世衛可望很快取消自2020年1月實施至今的「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。

古柏曼斯和其他世衛諮詢委員會成員預計將在明年1月底針對這項緊急狀態提出建議，並由譚德塞做出最終決定，但他沒有義務要遵循委員會的建議。

本周二（20日）中國當局宣布緊急擴充醫院病床數和建立發燒篩查診所，加上缺乏公開透明的疫情數據，讓國際社會備感憂慮，隨著疫情快速傳播，也增加病毒變種的風險，甚至出現「超危險」變異株。

倫敦帝國理工學院病毒學家湯姆皮科克博士（Tom Peacock）表示，最重要的是，目前不清楚造成中國疫情擴散的主因防疫鬆綁，抑或是又有新興變種病毒作祟？

談到中國疫情爆發，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周二表示，美國隨時準備協助中國因應快速升溫的疫情，並警告，若疫情不受控制，恐會對全球經濟造成影響。

普萊斯指出，美方準備繼續提供與COVID-19相關的衛生支持，給包含中國在內的世界各國，他也強調，這與政治無關，與地緣政治無關。

普萊斯表示，美國是全球COVID-19疫苗的最大捐助國，我們將持續支援全球各地民眾COVID相關的衛生援助，包括中國，他也強調，這與政治無關，與地緣政治無關。

中國恐爆發「毀滅性的疫情浪潮」　WHO：宣布結束緊急狀態言之過早
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