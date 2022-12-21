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【有錢就可以任性?】推特執行長馬斯克承諾下台　前提是能找到「夠笨」的人來取代他

➤20日稍早馬斯克曾對推特民調的可靠性提出質疑。➤馬斯克藉由推特民調在這個社群平台上做出許多具爭議性的決定，包括重新恢復前總統川普和其他遭停權用戶的帳號。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 12:01
最新民調顯示多數推特用戶（57%) 投票贊成馬斯克辭去推特執行長職務。中央社

最新民調顯示多數推特用戶（57%) 投票贊成馬斯克辭去推特執行長職務。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前在社群媒體推特（Twitter）發起民意調查，結果逾半網友投票贊成他應卸下推特執行長一職，外電最新報導指出，馬斯克表示將履行承諾下台, 不過前提是要先找到能取代他的人。

如果這個人笨到願意接下推特CEO職務的話

(下圖紅框處)

各位看倌覺得馬斯克真的捨得下台嗎?

或許只是想找個台階下吧。

先前馬斯克也曾放話說，很難找到能讓推特起死回生的人。

【有錢就可以任性?】推特執行長馬斯克承諾下台　前提是能找到「夠笨」的人來取代他

20日稍早馬斯克曾對推特民調的可靠性提出質疑。

法新社報導，今年10月27日入主推特的馬斯克稍早表示會遵循民調結果，但這位大亨在一連串推文中表示，自己認為這項民調可能遭機器人動過手腳。

19日公布的民調結果顯示，57%投票者、相當於1000萬人支持馬斯克下台。馬斯克以440億美元買下推特所有權後，出任執行長迄今僅8週時間。

哈里斯民意調查公司（Hill-HarrisX）20日公布其對推特用戶所做的民調，有61%受訪者贊成馬斯克續任推特執行長。馬斯克對此回應道：「真有趣。這表示推特可能還有一點點機器人的小問題。」

"Interesting. Suggest that maybe we might still have an itsy bitsy bot problem on Twitter..." Musk said in a response.

(法新社）　

HarrisX指出，自家民調結果「推翻」了推特上要求馬斯克下台的投票，還說自家民調是在「獨立於推特或任何與馬斯克有關組織以外」的情況下執行。

此前，馬斯克對另一則暗示推特民調已被機器人取代的推文，表示認同。馬斯克還說，未來任何民調都會僅限推特付費用戶參與。

馬斯克藉由推特民調在這個社群平台上做出具爭議性的決定，包括重新恢復前總統川普和其他遭停權用戶的帳號。

不過馬斯克最新民調結果倒是短暫提振了他的電動車公司特斯拉（Tesla）股價，投資人也希望馬斯克花在推特上的時間能少一點。

財經新聞媒體CNBC和彭博（Bloomberg）引述不具名知情人士說法報導，馬斯克正在物色新執行長，但這位特斯拉和太空探索科技公司（SpaceX）老闆在推特上用一個笑臉表情符號嘲笑這些報導。

【有錢就可以任性?】推特執行長馬斯克承諾下台　前提是能找到「夠笨」的人來取代他

"I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job!

After that, I will just run the software & servers teams," Musk wrote on Twitter.
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下台
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