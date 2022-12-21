美國國會撥款法案列每年20億對台軍事融資 本周完成表決

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國兩黨國會議員於美東時間（20）日就2023財政年度綜合撥款法案達成共識，其中包括授權台灣每年最多20億美元「軍事融資」，先前國防預算法案所提每年最多20億美元對台「無償軍援」則並未列入年度撥款中。

凌晨公布的2023財政年度綜合撥款法案（Omnibus Appropriations Act）篇幅長達4155頁，總金額達1.66兆美元，其中包括7725億美元非國防支出、8580億美元國防支出，以及額外向烏克蘭和北約盟邦提供約449億美元緊急軍事與經濟援助等。

與台灣相關的法案內容，包括向台灣提供外國軍事融資（FMF），根據法案內容若另有授權，可為台灣提供不超過20億美元的直接貸款與擔保貸款。然而，本月稍早參、眾兩院分別通過的2023財政年度國防授權法案（NDAA）提及給予台灣5年共100億、每年最多20億的無償軍事援助，並未被綜合撥款法案列入明年撥款項目。

事實上，參、眾兩院所通過的NDAA中，授權提供台灣無償軍援外，也提供台灣至多20億的FMF貸款，還款期限為12年。目前兩版都尚未經美國總統拜登（Joe Biden）簽署。

除了軍事融資貸款，撥款法案也在美國在台協會（AIT）資金項目編列經費，用於建立台灣學人計畫。根據NDAA，台灣學人計畫將提供包含聯邦政府官員等符合資格的美國公民赴台灣交流2年，首年學習中文、當地人文歷史、政治環境、美國與印太區域關係等科目，第2年則到立法院、政府部門或私部門服務。

中央社報導，為避免政府資金用罄，美國國會預計本週完成撥款法案表決，並送交拜登簽署以立法生效。