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台北市112年春節垃圾收運日程表出爐: 大年初一到初三停收

臺北市環保局規劃即日起至明年初也就是112年1月13日，為「年終大掃除」期間，請市民朋友預先整頓居家與周邊環境，將家中汰換的舊家具大型廢棄物，預約交由各區清潔隊免費清運。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 14:14
（圖/台灣英文新聞2022年1月檔案照片, 宇妍攝影) 

（圖/台灣英文新聞2022年1月檔案照片, 宇妍攝影) 

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新的一年即將到來，臺北市環保局規劃即日起至明年初也就是112年1月13日為「年終大掃除」期間，請市民朋友預先整頓居家與周邊環境，將家中汰換的舊家具大型廢棄物，預約交由各區清潔隊免費清運。環保局亦同時公布112年春節期間垃圾收運情形（如下圖），請民眾掌握春節垃圾收運期程，一同清潔環境喜迎新年。

有關112年春節連續假期（1月20日至1月29日）垃圾清運情形:

1月20日小年夜當日正常收運一般垃圾、廚餘、資源回收物;

1月21日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾，屆時將以播放響鈴音樂通知市民;

大年初一至初三(1/22-1/24) 停收3天;

初四(1/25)起恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物;

1月27日初六起恢復收運大型廢棄物。

台北市112年春節垃圾收運日程表出爐: 大年初一到初三停收

環保局於各行政區共有32處垃圾限時收受點，春節期間民眾如無法配合該局清運時段排出垃圾，可就近至各限時收受點排出垃圾，限時收受點資訊請至臺北市環保局網站的最新消息查詢。　　

環保局提醒，民眾年終大掃除別忘了清理居家及周邊環境，尤其是屋旁防火巷雜物及積水容器的清除與整理，維持居家安全及防範病媒蚊孳生。如需汰換家中老舊家具、家電等大型廢棄物，可即早向環保局區清潔隊預約免費清運，以避免春節前大量排出清運不及；並請民眾預約好時間及地點後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊就會依約前往收運，切勿私自將大型家具及廢棄物任意堆放、丟棄於道路上，以免造成環境髒亂及影響交通安全。

環保局也呼籲，時值冬季、佳節連假亦即將到來，民眾煮食火鍋、圍爐將卡式爐瓦斯罐用盡後，請依正確的4步驟「確認用完、獨立打包、加註警語、交付資收」，將高壓瓶罐容器安全的回收。除高壓容器外，民眾平時容易錯誤分類的物品還包括食用性粉狀物、金紙或香灰餘燼、鋰電池與行動電源、滅火器及瓦斯桶共五大類（如下圖），確實依圖示方法處理，再分別交給垃圾車、資源回收車或採逆向回收，切勿直接丟入垃圾車中，以確保民眾自身及清潔隊員的安全，減少不必要的意外發生。

台北市112年春節垃圾收運日程表出爐: 大年初一到初三停收

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