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美國北加州發生規模6.4淺層強震　超過6萬戶停電、至少12傷2死

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/21 10:17
地震造成加州211號公路跨越鰻河（Eel Rive）的橋梁損壞封閉。（圖／美聯社）

地震造成加州211號公路跨越鰻河（Eel Rive）的橋梁損壞封閉。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）20日凌晨2時34分北加州外海發生規模6.4的強震，地震深度為16.1公里，隨後又發生80次以上的餘震，據知已造成至少12人受傷、2人死亡。

美聯社和路透社報導，美國地質調查所（USGS）表示，這起地震的震央位在舊金山以北350公里處的洪堡郡（Humboldt County）近海，該地區以紅衫林、海鮮、林業和乃牛牧場聞名。主震又發生80次以上的餘震，最大的為4.6級。

據加州地震局統計，洪堡郡約有13萬6千位居民，該地區地震活動頻繁，1980年和2014年都曾發生7級和6.8級的大地震。

美國北加州發生規模6.4淺層強震　超過6萬戶停電、至少12傷2死

位在力拓戴爾鎮（Rio Dell）的一間汽車用品，貨架上的商品掉落滿地。（圖／美聯社）

強烈地震導致洪堡郡至少4條道路受損而封閉中，其中1條甚至下陷，芬岱爾鎮的聯外橋樑受損，瓦斯外洩，逾6萬戶無電可用，截至當地時間下午，仍有5萬7千戶未及時搶修，另有1座建築物起火燃燒。

據統計，地震已造成至少12人受傷，包含臀部骨折、頭部受傷等，另有2名分別為83歲和72歲的長者，因地震當下無法受到即時醫療救治而死亡。

緊急服務中心主任Mark Ghilarducci於記者會上表示，災損較嚴重的地區其中在力拓戴爾鎮（Rio Dell）、芬岱爾鎮（Ferndale）、福圖納鎮（Fortuna）。尤其是位於芬岱爾的一個3000人的小村莊，據知有32戶房屋受損，其中有15戶災損嚴重，被貼上代表嚴重損害的紅色標籤，住戶已被安置於他處。

位在洪堡郡的尤里卡（Eureka）小鎮，居民約為2萬6千位，一位居民Dan Dixon說，地震發生時他跟妻子正在睡覺，他倆被強烈地震搖醒，感覺有人在移動床鋪，家具都在搖晃，相片掉落滿地，這應該是我住在這15年以來最大的一起地震。

美國北加州發生規模6.4淺層強震　超過6萬戶停電、至少12傷2死強烈地震造成力拓戴爾鎮（Rio Dell）災損嚴重，建築檢查員Kevin Caldwell 將一棟房屋標記為紅標危險建物。（圖／美聯社）

美國北加州發生規模6.4淺層強震　超過6萬戶停電、至少12傷2死加州交通局的工作人員正在檢查洪堡郡的Fernbridge，這是連接芬岱爾鎮（Ferndale） 和鰻河（Eel River）的主要幹道。（圖／美聯社）
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更新時間 : 2022-12-21 11:55 GMT+08:00

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