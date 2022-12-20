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台灣苗栗地檢署提當選無效之訴　縣長當選人鍾東錦嗆：「荒腔走板的司法鬧劇」

➤苗檢偵辦賄選案，針對當選的鍾東錦、謝姓及林姓大湖鄉鄉民代表當選人、傅姓大湖村村長當選人等4人，提起當選無效之訴。➤苗栗地方法院發言人宋國鎮表示，當選無效之告訴，各審受理的法院應於6個月內審結，一審的判決結果不影響鍾東錦行使職權，若二審判決當選無效確定，應自判決確定之日起，解除職務。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/20 22:45
苗栗縣議長鍾東錦（右2）轉戰第19屆苗栗縣長勝出，中央選舉委員會委員王韻茹（左2）、法政處長賴錦珖（右1）12月7日前往議會頒發當選證書，...

苗栗縣議長鍾東錦（右2）轉戰第19屆苗栗縣長勝出，中央選舉委員會委員王韻茹（左2）、法政處長賴錦珖（右1）12月7日前往議會頒發當選證書，...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）苗栗縣長當選人鍾東錦、大湖鄉長候選人傅松琳聯合競總主委及2樁腳涉買票，苗檢今天(20日) 對鍾東錦及鄉代、村長等4名當選人提起當選無效之告訴。鍾東錦辦公室表示，嚴重抗議!

鍾東錦原為國民黨籍，這次以無黨籍身分參選苗栗縣長。

苗栗地檢署12月14日偵結起訴現金賄選案，涉案的陳姓男子、丘姓女子及林姓男子3人被控於選舉期間以新台幣1000元到2000元為特定人士買票，其中部分賄選範圍涉同時包括苗栗縣長、大湖鄉長、大湖村長、大湖鄉民代表選舉，其中大湖鄉長候選人傅松琳未當選。

苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋表示，目前多數法院見解多認為候選人本人、親屬、競選團隊等所為的賄選行為，效力都及於當選人。

莊佳瑋說，在斟酌相關法規與法院判決後，針對當選的鍾東錦、謝姓及林姓大湖鄉鄉民代表當選人、傅姓大湖村村長當選人等4人，提起當選無效之訴。

鍾東錦20日晚間透過臉書發表最新聲明說:

「縣務交接在即，為實踐對苗栗縣民的承諾，

請容我不與苗檢共同演出這場荒腔走板的司法鬧劇。」

根據苗栗地檢署發布新聞稿指出，依公職人員選舉罷免法第120條第1項第3款規定，當選人有同法第99條第1項行為，檢察官得以當選人為被告，向管轄法院提起當選無效之訴。

檢方表示，如當選人對其親友、或競選團隊成員的賄選行為，有共同參與、授意或同意等不違背其本意等情形，均屬當選人的共同賄選行為，甚至即便非競選團隊成員，若買票者實質上從事為候選人助選活動，也無以排除其等間有共同賄選可能，不以證明賄款來自候選人本人為必要。

對此，中央社引述鍾東錦辦公室稍早發布書面回應指出，對於苗栗地檢署的作為感到非常遺憾，認為苗栗地檢署再次淪為特定政黨服務的工具，完全喪失司法機關應有的獨立性。

鍾東錦辦公室指出，陳姓被告雖在地方基層選舉期間掛名擔任聯合競選總部主委，但其與鍾東錦並無實際往來，且陳姓男子已在偵查中明確表示沒有幫鍾東錦買票、也強調縣長選舉不可能買票。

鍾東錦辦公室表示，陳姓男子的說明，檢察官不予採信，檢方更未秉持無罪推定原則，故意曲解各當事人的陳述而故意入人於罪，利用司法迫害人民，明顯企圖藉此影響選舉結果，嚴重侵害中華民國民主法治的人權。

針對當選無效之訴，鍾東錦辦公室指出，將委請律師依法提出答辯維護權益外，也將蒐集相關證據證明地檢署有濫權及為特定政黨服務的情事，並一併向監察院檢舉表達嚴重抗議。

另外，苗栗地方法院發言人宋國鎮表示，當選無效之告訴，各審受理的法院應於6個月內審結，一審的判決結果不影響鍾東錦行使職權，若二審判決當選無效確定，應自判決確定之日起，解除職務。

苗栗縣政府民政處指出，依地方制度法規定，縣（市）長若遭解職，所遺任期若逾2年，應於3個月內辦理補選；若所剩任期不足2年者，由中央派代。

台灣苗栗地檢署提當選無效之訴　縣長當選人鍾東錦嗆：「荒腔走板的司法鬧劇」
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