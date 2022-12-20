「實驗室種植的豬肉」有望2023年上桌！不用殺生、不是植物肉 CNN記者試吃感想曝

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）全球對肉品的需求造成溫室效應以及大量環境破壞，英國新創公司常春藤農場科技公司正嘗試運用實驗室培養的豬肉，創造出不必殺生卻可以食用到動物肉的產品，盼能在2023年於美國上市，並在長遠的未來改變全球畜牧業生態以及地球環境。

CNN記者茱莉亞（Julia Horowitz）實際參與英國常春藤農場科技公司（Ivy Farm Technologies）的人造豬肉生產過程，在離牛津大學不遠的實驗室中，茱莉亞享受主廚馬克（Mark Schomberg）烹飪的人造豬肉丸，她表示，它吃起來不像是經典肉丸義大利麵裡的丸子，而是豬肉味道更濃，煮熟後外觀呈棕色，未煮熟則是淺灰色。這個產品65%是實驗室豬肉，它與植物肉、麵包屑和調味料混合在一起。

根據CNN，Ivy Farm的CEO瑞奇（Rich Dillon）表示「世界上多數人還是喜歡吃肉」，這也解釋為何他希望推動實驗室培育肉品的產品，因為全球對於植物肉取代真實肉品的轉變還是不夠快。

過去兩年，類似的實驗中心與產業擴張的非常快，Ivy Farm最新的試驗工廠佔地18,000平方英尺，據稱是歐洲最大的。美國公司Upside Foods近期培養雞細胞生產肉類，11月也獲美國食品藥物管理局（FDA）認可，成為這個產業的重大里程碑，現在，Upside Foods只需等待美國農業部進行額外檢查，就可以獲准出售給消費者。

不過成本問題一直是實驗室肉產品開發的一大痛點。CNN報導，儘管出現了投資熱潮，但該行業還沒有想出如何快速生產、滿足需求並降低成本的方法。 第一個實驗室培育的漢堡早在2013年就上線，不過當時開發成本超過30萬美元。Ivy Farm表示，現在它可以以不到50美元的價格生產類似的產品，這顯然是一大改進，但仍然是麥當勞大麥克（BigMac）價格的近10倍，消費者肯定不會買單。

CNN指出，這項產品的原理在於培養肉質的細胞。科學家使用骰子大小的動物活組織切片，從組織的不同部位分離出高質量的細胞，再用營養物質餵養細胞，使它們能夠在受控條件下有效生長。 最後，它們被放入鋼製的生物反應器中，在那裡成長，直到它們準備好被「採收」，並製成肉丸。

雖然目前Ivy Farm也想製作牛肉和雞肉，不過現階段他們將開發豬肉，主廚馬克也成功將豬肉製成熱狗、香腸和餃子，盼能經過監管機構的審核，並在2023年於美國的餐桌上被人們享用。

根據媒體，新加坡是第一個允許銷售人造肉的國家，2020年它批准了舊金山的初創公司Eat Just Inc.在新加坡銷售其實驗室培育的雞肉的監管許可。Ivy Farm成立於2019年，並致力於改變人們飲食的方式。他們已從投資者那獲得數十億美元的開發資金，期望通過在實驗室中繁殖動物細胞，讓人們享受多汁的牛排或香脆雞肉三明治的同時，也能不損害我們的道德和破壞地球。

全球暖化問題尚未解決的現代社會中，糧食系統約佔全球溫室氣體排放量的四分之一，其中大部分來自畜牧業。從規模上看，人造養殖肉類預計比傳統生產的肉類使用更少的水和土地，Upside Foods及環保倡議者希望透過實驗室人造肉減少屠宰動物作為食物的來源，不但更加人道，也能幫助緩解氣候危機。

資金方面，全球經濟衰退的擔憂引發了投資人對長期無法盈利公司的懷疑，當然實驗室培養肉品的產業也不例外。Ivy Farm有興趣在美國進行更多的產品測試，不過用於餵養細胞的營養液（用生物製藥業過去使用的成分組成）的供應有限，而且價格昂貴。根據PitchBook的數據，在過去兩年中，風險資本家向新創畜牧公司投入了超過30億美元。

Yesterday we introduced Betty the Bioreactor, the 600L bioreactor where we grow our mince for sausages, meatballs, and burgers!



Thanks to Betty, on a #NationalBurgerDay soon, you’ll be enjoying an Ivy Farm burger, helping the planet and animals at the same time. pic.twitter.com/0DdijtpiGx — Ivy Farm (@ivyfarm_tech) August 25, 2022