「實驗室種植的豬肉」有望2023年上桌！不用殺生、不是植物肉 CNN記者試吃感想曝

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)全球對肉品的需求造成溫室效應以及大量環境破壞,英國新創公司常春藤農場科技公司正嘗試運用實驗室培養的豬肉,創造出不必殺生卻可以食用到動物肉的產品,盼能在2023年於美國上市,並在長遠的未來改變全球畜牧業生態以及地球環境。

CNN記者茱莉亞(Julia Horowitz)實際參與英國常春藤農場科技公司(Ivy Farm Technologies)的人造豬肉生產過程,在離牛津大學不遠的實驗室中,茱莉亞享受主廚馬克(Mark Schomberg)烹飪的人造豬肉丸,她表示,它吃起來不像是經典肉丸義大利麵裡的丸子,而是豬肉味道更濃,煮熟後外觀呈棕色,未煮熟則是淺灰色。這個產品65%是實驗室豬肉,它與植物肉、麵包屑和調味料混合在一起。

根據CNN,Ivy Farm的CEO瑞奇(Rich Dillon)表示「世界上多數人還是喜歡吃肉」,這也解釋為何他希望推動實驗室培育肉品的產品,因為全球對於植物肉取代真實肉品的轉變還是不夠快。

過去兩年,類似的實驗中心與產業擴張的非常快,Ivy Farm最新的試驗工廠佔地18,000平方英尺,據稱是歐洲最大的。美國公司Upside Foods近期培養雞細胞生產肉類,11月也獲美國食品藥物管理局(FDA)認可,成為這個產業的重大里程碑,現在,Upside Foods只需等待美國農業部進行額外檢查,就可以獲准出售給消費者。

不過成本問題一直是實驗室肉產品開發的一大痛點。CNN報導,儘管出現了投資熱潮,但該行業還沒有想出如何快速生產、滿足需求並降低成本的方法。 第一個實驗室培育的漢堡早在2013年就上線,不過當時開發成本超過30萬美元。Ivy Farm表示,現在它可以以不到50美元的價格生產類似的產品,這顯然是一大改進,但仍然是麥當勞大麥克(BigMac)價格的近10倍,消費者肯定不會買單。

CNN指出,這項產品的原理在於培養肉質的細胞。科學家使用骰子大小的動物活組織切片,從組織的不同部位分離出高質量的細胞,再用營養物質餵養細胞,使它們能夠在受控條件下有效生長。 最後,它們被放入鋼製的生物反應器中,在那裡成長,直到它們準備好被「採收」,並製成肉丸。

雖然目前Ivy Farm也想製作牛肉和雞肉,不過現階段他們將開發豬肉,主廚馬克也成功將豬肉製成熱狗、香腸和餃子,盼能經過監管機構的審核,並在2023年於美國的餐桌上被人們享用。

根據媒體,新加坡是第一個允許銷售人造肉的國家,2020年它批准了舊金山的初創公司Eat Just Inc.在新加坡銷售其實驗室培育的雞肉的監管許可。Ivy Farm成立於2019年,並致力於改變人們飲食的方式。他們已從投資者那獲得數十億美元的開發資金,期望通過在實驗室中繁殖動物細胞,讓人們享受多汁的牛排或香脆雞肉三明治的同時,也能不損害我們的道德和破壞地球。

全球暖化問題尚未解決的現代社會中,糧食系統約佔全球溫室氣體排放量的四分之一,其中大部分來自畜牧業。從規模上看,人造養殖肉類預計比傳統生產的肉類使用更少的水和土地,Upside Foods及環保倡議者希望透過實驗室人造肉減少屠宰動物作為食物的來源,不但更加人道,也能幫助緩解氣候危機。

資金方面,全球經濟衰退的擔憂引發了投資人對長期無法盈利公司的懷疑,當然實驗室培養肉品的產業也不例外。Ivy Farm有興趣在美國進行更多的產品測試,不過用於餵養細胞的營養液(用生物製藥業過去使用的成分組成)的供應有限,而且價格昂貴。根據PitchBook的數據,在過去兩年中,風險資本家向新創畜牧公司投入了超過30億美元。

