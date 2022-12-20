「實驗室種植的豬肉」有望2023年上桌！不用殺生、不是植物肉 CNN記者試吃感想曝

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）全球對肉品的需求造成溫室效應以及大量環境破壞，英國新創公司常春藤農場科技公司正嘗試運用實驗室培養的豬肉，創造出不必殺生卻可以食用到動物肉的產品，盼能在2023年於美國上市，並在長遠的未來改變全球畜牧業生態以及地球環境。
CNN記者茱莉亞（Julia Horowitz）實際參與英國常春藤農場科技公司（Ivy Farm Technologies）的人造豬肉生產過程，在離牛津大學不遠的實驗室中，茱莉亞享受主廚馬克（Mark Schomberg）烹飪的人造豬肉丸，她表示，它吃起來不像是經典肉丸義大利麵裡的丸子，而是豬肉味道更濃，煮熟後外觀呈棕色，未煮熟則是淺灰色。這個產品65%是實驗室豬肉，它與植物肉、麵包屑和調味料混合在一起。
根據CNN，Ivy Farm的CEO瑞奇（Rich Dillon）表示「世界上多數人還是喜歡吃肉」，這也解釋為何他希望推動實驗室培育肉品的產品，因為全球對於植物肉取代真實肉品的轉變還是不夠快。
過去兩年，類似的實驗中心與產業擴張的非常快，Ivy Farm最新的試驗工廠佔地18,000平方英尺，據稱是歐洲最大的。美國公司Upside Foods近期培養雞細胞生產肉類，11月也獲美國食品藥物管理局（FDA）認可，成為這個產業的重大里程碑，現在，Upside Foods只需等待美國農業部進行額外檢查，就可以獲准出售給消費者。
不過成本問題一直是實驗室肉產品開發的一大痛點。CNN報導，儘管出現了投資熱潮，但該行業還沒有想出如何快速生產、滿足需求並降低成本的方法。 第一個實驗室培育的漢堡早在2013年就上線，不過當時開發成本超過30萬美元。Ivy Farm表示，現在它可以以不到50美元的價格生產類似的產品，這顯然是一大改進，但仍然是麥當勞大麥克（BigMac）價格的近10倍，消費者肯定不會買單。
CNN指出，這項產品的原理在於培養肉質的細胞。科學家使用骰子大小的動物活組織切片，從組織的不同部位分離出高質量的細胞，再用營養物質餵養細胞，使它們能夠在受控條件下有效生長。 最後，它們被放入鋼製的生物反應器中，在那裡成長，直到它們準備好被「採收」，並製成肉丸。
雖然目前Ivy Farm也想製作牛肉和雞肉，不過現階段他們將開發豬肉，主廚馬克也成功將豬肉製成熱狗、香腸和餃子，盼能經過監管機構的審核，並在2023年於美國的餐桌上被人們享用。
根據媒體，新加坡是第一個允許銷售人造肉的國家，2020年它批准了舊金山的初創公司Eat Just Inc.在新加坡銷售其實驗室培育的雞肉的監管許可。Ivy Farm成立於2019年，並致力於改變人們飲食的方式。他們已從投資者那獲得數十億美元的開發資金，期望通過在實驗室中繁殖動物細胞，讓人們享受多汁的牛排或香脆雞肉三明治的同時，也能不損害我們的道德和破壞地球。
全球暖化問題尚未解決的現代社會中，糧食系統約佔全球溫室氣體排放量的四分之一，其中大部分來自畜牧業。從規模上看，人造養殖肉類預計比傳統生產的肉類使用更少的水和土地，Upside Foods及環保倡議者希望透過實驗室人造肉減少屠宰動物作為食物的來源，不但更加人道，也能幫助緩解氣候危機。
資金方面，全球經濟衰退的擔憂引發了投資人對長期無法盈利公司的懷疑，當然實驗室培養肉品的產業也不例外。Ivy Farm有興趣在美國進行更多的產品測試，不過用於餵養細胞的營養液（用生物製藥業過去使用的成分組成）的供應有限，而且價格昂貴。根據PitchBook的數據，在過去兩年中，風險資本家向新創畜牧公司投入了超過30億美元。
Yesterday we introduced Betty the Bioreactor, the 600L bioreactor where we grow our mince for sausages, meatballs, and burgers!— Ivy Farm (@ivyfarm_tech) August 25, 2022
Thanks to Betty, on a #NationalBurgerDay soon, you’ll be enjoying an Ivy Farm burger, helping the planet and animals at the same time. pic.twitter.com/0DdijtpiGx
Our love of meat is unsustainable so we need an innovative solution.August 4, 2022
But, what will it take to scale up cultivated meat in the UK?
Get the answers in @BCG's latest report, co-authored by @DrRussTucker & @EmmaLewis2011