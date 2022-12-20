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曾參與黑色追緝令、追殺比爾！好萊塢大咖製作人涉性侵二審結果出爐 最多再關60年

好萊塢製作人溫斯坦（Harvey Weinstein）曾參與多部經典電影的監製，包含《黑色追緝令》、《追殺比爾》、《魔戒首部曲：魔戒現身》、《八惡人》、《派特的幸福劇本》、《天菜大廚》、《3D食人魚》、《驚聲尖叫》系列等，更長期將形象包裝良好，如今第二次審判結果出爐，正在服刑的他恐被「關到死」。

By 林于雯, 台灣英文新聞
2022/12/20 17:44
好萊塢製作人溫斯坦（Harvey Weinstein）。（圖/路透社）

好萊塢製作人溫斯坦（Harvey Weinstein）。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國好萊塢知名製作人溫斯坦涉嫌濫用職權性侵、性騷擾多名女星與工作人員，連女星鄔瑪舒曼、加州州長夫人等知名演員都參與控訴，也因此掀起#MeToo運動，如今他經二審再多3項罪名，罪行最多再加60年。

好萊塢製作人溫斯坦（Harvey Weinstein）可說是電影界的王牌製作人，曾參與多部經典電影的監製，包含《黑色追緝令》、《追殺比爾》、《魔戒首部曲：魔戒現身》、《八惡人》、《派特的幸福劇本》、《天菜大廚》、《3D食人魚》、《驚聲尖叫》系列等，幾乎都是台灣人相當熟悉的院線大片，他更曾因《莎翁情史》獲得奧斯卡獎，不料卻在2017 年被記者爆出性侵、性騷擾女性醜聞，全案於2020年審理，也引起一系列關注女性受暴的MeToo運動。

根據外媒，溫斯坦長期將形象包裝良好，甚至參加2017年聖丹斯電影節期間的女性遊行（Park City, Utah），公司製作電影也包含一部關於校園性侵的紀錄片，實在難以戳破溫斯坦的假面具，不過2017年《紐約時報》的2位女記者茱蒂坎特（Jodi Kantor）、梅根杜赫（Megan Twohey）收到奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）的資訊，展開對溫斯坦的調查，他也因此被外界冠上「好萊塢色魔」稱號。

調查報告當中，記者透過明確證據指證溫斯坦這30年來、大量性侵騷擾女性的行為，以及如何濫用職權和自己的財富阻止被害人發聲，以及媒體報導的經過，這也引起美國演藝圈的震驚，並讓更多人關注女性受到權勢性侵、暴力的議題，掀起一系列#MeToo運動。

2020年，一審結果出爐，紐約州最高法院陪審團2月24日判決溫斯坦一級不法性行為、三級強暴罪名成立，最重恐入獄29年。而今年10月中旬是溫斯坦第二次就多項性侵指控受審，洛杉磯陪審團在經過10天共開會41小時後，確認溫斯坦犯下七項罪名中的三項，包括一項強暴罪，現已在服刑的溫斯坦將面臨更多刑期。

此外，溫斯坦最初面臨11項指控，但在一名不願具名的女性未出面作證後，四項指控被撤銷，包含一項拘束性襲擊罪名不成立，另一項拘束性襲擊罪、一項強迫口交罪和一項強暴罪指控則因未能獲得共識而懸而未決。

根據CNN報導，溫斯坦的律師已對此一定罪提出上訴，若洛杉磯陪審團認定他有罪，恐面臨60年至無期徒刑，現年已經70歲的溫斯坦，迎接他的恐怕是被「關到死」的無盡未來。
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