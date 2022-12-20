春節連假放10天！台北喜來登推2023年春節住宿與年菜優惠

迎接2023年10天新年連假，台北喜來登推應景住宿與餐飲優惠迎客。即日起至12月31日提前預訂「迎春雙喜」住宿優惠，入住春節尖峰檔期享最優惠房價再打88折外，加碼送孩童早餐或精選紅酒二選一，每人每晚2,640元起，加購高鐵車票再享最低75折起優惠，不論闔家北上親友拜訪或新年走春享受好時光。為新春餐桌添星味，甫榮獲電視年菜評比冠軍的請客樓「鮑魚/花膠一品雞」、寒舍老字號招牌「雙糕禮盒」等多款年菜，在家輕鬆品嘗大廚手藝。

12/31前搶新年住宿優惠48折、再送兒童早餐或紅酒

即日起至12月31日提前預訂「迎春雙喜」住宿優惠，入住2023年1月2日至2月28日春節尖峰檔期，即可以最優惠房價再打88折外，加碼送12歲以下孩童免費自助早餐或精選紅酒二選一，每晚5,280元起，住宿期間可享翌日雙人自助早餐，近百種中西日式料理、現煎法式吐司、擔仔麵、控肉飯等，還有多款新鮮蔬果及麵包糕點，房內提供強檔電影暢看與館內健身房、三溫暖等設施使用。飯店位於捷運善導寺站2分鐘路程，周邊步行可達世界最佳咖啡館－興波咖啡、米其林推薦早餐－阜杭豆漿、各式藝文活動表演匯聚的華山文創園區等地，親子新春出遊最佳首選。

電視年菜評比冠軍湯品、米其林年菜頂級上桌

春節將至，圍爐年菜一次購。饕客可選擇年菜單品為餐桌增添年味，由五度蟬聯米其林二星餐廳的請客樓推出媒體評比冠軍的「鮑魚/花膠一品雞」以及頂級蝴蝶膠、智利八頭鮑、干貝等耗時蒸煮的年菜之王「魚膠鮑魚佛跳牆」三款頂級湯品討好闔家味蕾。年夜飯中頗具份量的「蟹粉獅子頭」，飽滿多汁的獅子頭混著白菜清甜與鮮甜蟹粉，口感鬆軟、肥而不膩。以及綿密豆沙餡綴以鳳梨果乾與酸香桔餅的「藜麥紅豆鬆糕」簡單加熱就可把星級料理澎派上桌。還有年年熱賣的必備伴手禮「雙糕禮盒」熱銷榜首的臘味蘿蔔糕與新款「棗皇核桃糕」，甜潤新疆極品大紅棗、軟糯中帶有堅果香，另有XO醬與肝臘腸等禮盒供選擇，餽贈親友上選之禮，2023年1月3日前預付另享9折優惠。

七大特色餐廳圍爐饗宴、闔家歡聚首選

1月21日(除夕)起至1月25日(初四)台北喜來登館內７間餐廳各自推出特色圍爐饗宴，包含十二廚除夕Buffet、桃山和風新春宴、比薩屋義式饗宴、請客樓與辰園米其林饗宴等，各式美饌陪伴闔家度好年。此外，1月22日大年初一早上10點飯店大門口更安排「戰鼓喧天」與「祥獅點睛」表演為賓客討個好彩頭。

初一至初三走春宴享受除夕等級海陸大宴

今年新春圍爐爆桌、台北喜來登擴大年節消費需求，1月22日(初一)至1月24日(初三)於宴會廳推出「祥福走春宴」以等同除夕宴的十道豐盛料理，讓回門女兒能享受與家人相聚時光。獨立式包廂與喜氣新春布置增添氛圍，長輩及小孩可自在同樂，不用擔心影響其他賓客，席間享用澎派美味的錦繡六小福「沙薑蔥油玫瑰雞」、「炭烤黃金烏魚子」、「川味老滷千層凍」、「山楂陳醋燒腩排」等，肥厚鮮爽的「花膠八寶燉湯」、「松露焗烤龍蝦」、鹹香酥嫩的「金沙炸鮑魚」、「鮮露龍虎斑」等料理，飯後享用內餡濃郁的「黑金流沙包佐冰淇淋」，每桌十人30,000+10%元。