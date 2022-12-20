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臺灣土銀力挺台灣農民　獲農糧署頒發卓著企業獎

By 台灣英文新聞
2022/12/20 17:37
土銀榮獲行政院農委會農糧署111年「農糧產品行銷貢獻卓著企業」殊榮，由農糧署署長胡忠ㄧ（左）頒獎，土銀副總經理游麗玲（右）代表受獎。（照片...

土銀榮獲行政院農委會農糧署111年「農糧產品行銷貢獻卓著企業」殊榮，由農糧署署長胡忠ㄧ（左）頒獎，土銀副總經理游麗玲（右）代表受獎。（照片...

行政院農業委員會農糧署於今(20)日在臺大醫院國際會議中心舉辦「111年農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體頒獎表揚活動」，該行榮獲協助國產農糧產品行銷貢獻卓著企業獎，可說是對土銀長期力挺台灣農民之肯定。

土地銀行過往因配合政府土地改革政策，便與臺灣的土地與農民結下不解之緣。為深化與這片土地及農民感情，多年來持續採購當令盛產農產品協助在地小農，尤其近年來農民因受疫情及國際貿易等因素衝擊生計，該行為照顧農民，陸續發起「臺灣鳳梨、土銀相挺」、「芒果甜在心、抗疫有信心」、「鳳梨釋迦甜、土銀挺家園」及「土銀傳愛、柚見幸福」等活動，以實際行動採購鳳梨、芒果、釋迦、柚子等農產品，並透過總行及全臺各分行，捐贈給當地社福團體及弱勢族群，將土地銀行對臺灣農業的關懷，散佈到全臺每一個角落。

土地銀行將在地關懷視為實踐企業社會責任重要之一環，除認購農產品支持在地農民外，且於今年第三季串聯總、分行接力辦理「土銀用心 弱勢安心」主題式公益活動，全台各地營業單位共計舉辦200場次公益活動，以具體行動傳遞土銀對弱勢的關懷與愛心，未來除專注於金融本業外，仍將恪守「取之社會、用之社會」的經營理念，持續回饋社會，發揮永續影響力。

更新時間 : 2022-12-20 19:09 GMT+08:00

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