北科大工管系EMBA專班串聯在地企業　首屆珍珠心關懷情樂樂球賽熱情展開

第一屆「珍珠心關懷情」慈善表演會暨Fun樂盃樂樂棒球錦標賽，日前在八里區大崁國小舉辦，這是由國立臺北科技大學工業與科技管理學系EMBA專班，為落實社會企業責任，媒合中保物流、台北港區等10多家企業贊助，與在地服務身障生的樂山教養院，和專為獨老服務的華山基金會等社福團隊，串連起老中青三代共生共融共好的公益活動。
居間媒合的八里區衛生所護理長林宜洵表示，她因在地方服務多年，結識許多慈善團體和公益企業，因剛好在國立臺北科技大學工業與科技管理學系EMBA專班進修，向師長報告想結合社福團體與企業共同舉辦公益活動，獲得師長及校方的支持，因此和同學著手串連中保、台北港埠通商、東立物流、長風國際、政陽貨櫃貨運、福海輪胎及順芳等台北港區企業，以及八里區工商會及守創投資等產業，與在地國中、小等產官學共襄盛舉，並委由在地樂樂棒球賽事一起承辦。另有一靜製作、三皇生物科技、電電租及繁星珠寶等企業贊助。
北科大管理學院院長邱垂昱和工管系教授應國卿蒞臨鼓勵，兩人表示，EMBA專班的學生都是在企業界優秀的經理人，因此透過企業倫理與社會責任的課程，以永續概念實踐社會企業責任。這次在林宜洵的發起下，同學全力響應，各運用在自身企業的影響力，一起成就第一屆珍珠心關懷情活動，希望能永續辦下去，健康永續、關懷永續。