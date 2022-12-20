北科大工管系EMBA專班串聯在地企業　首屆珍珠心關懷情樂樂球賽熱情展開

第一屆「珍珠心關懷情」 慈善表演會暨Fun樂盃樂樂棒球錦標賽， 日前在八里區大崁國小舉辦， 這是由國立臺北科技大學工業與科技管理學系EMBA專班， 為落實社會企業責任，媒合中保物流、 台北港區等10多家企業贊助，與在地服務身障生的樂山教養院， 和專為獨老服務的華山基金會等社福團隊， 串連起老中青三代共生共融共好的公益活動。

居間媒合的八里區衛生所護理長林宜洵表示，她因在地方服務多年， 結識許多慈善團體和公益企業， 因剛好在國立臺北科技大學工業與科技管理學系EMBA專班進修， 向師長報告想結合社福團體與企業共同舉辦公益活動， 獲得師長及校方的支持，因此和同學著手串連中保、台北港埠通商、 東立物流、長風國際、政陽貨櫃貨運、 福海輪胎及順芳等台北港區企業， 以及八里區工商會及守創投資等產業，與在地國中、 小等產官學共襄盛舉，並委由在地樂樂棒球賽事一起承辦。 另有一靜製作、三皇生物科技、電電租及繁星珠寶等企業贊助。

北科大管理學院院長邱垂昱和工管系教授應國卿蒞臨鼓勵， 兩人表示，EMBA專班的學生都是在企業界優秀的經理人， 因此透過企業倫理與社會責任的課程， 以永續概念實踐社會企業責任。這次在林宜洵的發起下， 同學全力響應，各運用在自身企業的影響力， 一起成就第一屆珍珠心關懷情活動，希望能永續辦下去，健康永續、 關懷永續。