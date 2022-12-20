Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

拉近城鄉數位生活距離！中華電信與臺東縣政府攜手建置「愛部落（i-Tribe）無線網路」

By 台灣英文新聞
2022/12/20 17:28
照片由中華電信提供

照片由中華電信提供

臺東縣政府攜手中華電信建置原住民族部落無線寬頻服務「愛部落i-Tribe」，提供部落族人免費使用無線Wi-Fi，將網路科技帶入生活，拉近部落、城鎮與世界的距離，今(20)日由原住民族委員會、國家發展委員會指導、臺東縣政府主辦、中華電信承辦之「愛部落i- Tribe成果展記者會」於在臺東縣原住民文化創意產業聚落舉辦，現場宣布臺東全縣183個部落、1,111個Wi-Fi熱點完成，此項計畫歷時超過5年，於今年達到全縣啟用的里程碑。

中華電信表示，為考量到部落族人的實用性與介面操作難易度。Wi-Fi愛部落（i-Tribe）介面操作容易，不需註冊或認證，只要三步驟：將手機Wi-Fi的訊號打開，點選i-Tribe，按免責聲明，點選【同意】，即可上網。對於當地的生活便利性、以及醫療保健品質，皆有大幅度改善。截至目前，使用人次超過4,800萬人次，寬頻涵蓋率達100%，提供部落族人利用無線寬頻達到巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、農產品行銷等服務，不但解決部落族人緊急救護的問題，保障部落族人的生命安全，更進而帶動部落的經濟發展。

這次成果展特別展示歷年來「愛部落i -Tribe」的建置成果與各項推廣活動。此次展覽首次曝光「原民服飾Web-AR換裝體驗」，透過科技輕鬆更換不同原住民部落的服飾，以及「Web-AR場館導覽」，民眾可實際感受科技為生活帶來的改變與便利性。現場還設置娛樂性強又能兼顧運動的「體感偵測運動遊戲」，透過體感設備搭配動作畫面達到運動效果，讓民眾實際感受到數位科技正在擴大生活想像視野，也傳達科技帶來生活的改變與便利性。

更新時間 : 2022-12-20 17:34 GMT+08:00

最受歡迎

【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
【必看亮點】《阿凡達2》台灣首週票房破億奪冠　73歲如何逆齡演出14歲、阿凡達雕像展在哪？
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
最新題材韓劇「災後調查日誌」　金來沅飾破案率超高刑警
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
〈投資理財〉台灣生醫產業快速成長 2023年焦點股盤點
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「財閥家的小兒子」收視破新高 僅次「夫妻的世界」網熱議劇情背後的真實故事
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
韓劇「第三人稱復仇」完結　兇手終於結局公開　朴所羅門：最後拍攝才知兇手是誰
【更新】台灣12/18嘉義市長選舉　李俊俋恭喜黃敏惠連任: 所有敗選責任一人承擔
【更新】台灣12/18嘉義市長選舉　李俊俋恭喜黃敏惠連任: 所有敗選責任一人承擔
全台灣最美！桃園新圖書館12/17試營運 揭露必逛進駐店家＋超猛室內設計
全台灣最美！桃園新圖書館12/17試營運 揭露必逛進駐店家＋超猛室內設計
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
台灣嘉義市長選舉開票！黃敏惠59,874票順利連任
台灣嘉義市長選舉開票！黃敏惠59,874票順利連任
〈時評〉台灣該直球對決　三振抖音們了！
〈時評〉台灣該直球對決　三振抖音們了！