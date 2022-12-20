拉近城鄉數位生活距離！中華電信與臺東縣政府攜手建置「愛部落（i-Tribe）無線網路」

臺東縣政府攜手中華電信建置原住民族部落無線寬頻服務「愛部落i -Tribe」，提供部落族人免費使用無線Wi-Fi， 將網路科技帶入生活，拉近部落、城鎮與世界的距離，今(20)日由原住民族委員會、國家發展委員會指導、 臺東縣政府主辦、中華電信承辦之「愛部落i- Tribe成果展記者會」 於在臺東縣原住民文化創意產業聚落舉辦， 現場宣布臺東全縣183個部落、1,111個Wi- Fi熱點完成，此項計畫歷時超過5年， 於今年達到全縣啟用的里程碑。

中華電信表示，為考量到部落族人的實用性與介面操作難易度。 Wi-Fi愛部落（i-Tribe）介面操作容易， 不需註冊或認證，只要三步驟：將手機Wi-Fi的訊號打開， 點選i-Tribe，按免責聲明，點選【同意】，即可上網。 對於當地的生活便利性、以及醫療保健品質，皆有大幅度改善。 截至目前，使用人次超過4,800萬人次，寬頻涵蓋率達100% ，提供部落族人利用無線寬頻達到巡迴醫療、線上學習、觀光旅遊、 農產品行銷等服務，不但解決部落族人緊急救護的問題， 保障部落族人的生命安全，更進而帶動部落的經濟發展。

這次成果展特別展示歷年來「愛部落i -Tribe」的建置成果與各項推廣活動。此次展覽首次曝光「 原民服飾Web-AR換裝體驗」， 透過科技輕鬆更換不同原住民部落的服飾，以及「Web- AR場館導覽」，民眾可實際感受科技為生活帶來的改變與便利性。 現場還設置娛樂性強又能兼顧運動的「體感偵測運動遊戲」， 透過體感設備搭配動作畫面達到運動效果， 讓民眾實際感受到數位科技正在擴大生活想像視野， 也傳達科技帶來生活的改變與便利性。