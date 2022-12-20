睽違40年來台 美國眾議員匡希恆：傳遞國會跨黨派、跨院支持

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國聯邦眾議員匡希恆17日至22日率團訪台，今（20）日拜會總統蔡英文，睽違40年來台的匡希恆分享台灣今昔變化，直指台灣民主與各項建設的進步，並代表美國國會及全體眾議員，傳遞來自跨黨派及跨院對台灣繁榮的支持。

台美往來熱絡，本次訪台的眾議員皆與台灣淵源深厚，團長匡希恆（John Curtis）年輕時曾來台傳教，同行的米克絲（Mariannette Miller-Meeks）、歐文斯（Burgess Owens）以及朴銀珠（Michelle Steel）三位眾議員都是台灣重要友人，在美台安全合作、納台灣入首輪疫苗捐贈名單、支持台灣國際參與等議題上都堅定為台灣發聲。

今日匡希恆一行人拜會蔡英文，曾在台居住2年匡希恆，以流利中文回顧過往在台生活，分享台灣今昔變化。他指出，40年前適逢台美斷交，台灣關係法甫通過，儘管為台美關係艱難時期，台灣人仍然溫暖以對。台灣從不具民主到如今民主蓬勃，更歷經7次總統直選。

除了民主發展，匡希恆也感受到高鐵等交通建設以及城市發展的變化，以及出口產品的變化，從聖誕燈到晶片。

匡希恆表示，很高興在睽違40年後看到台灣的進步與繁榮，他也希望此行能夠代表美國國會50州、435位議員傳遞一項訊息，即美國跨黨派、跨院支持台灣的繁榮。

蔡英文在致詞中則表示，訪賓皆為美國國會力挺台灣的好朋友，在聖誕節前夕專程來訪以展現對台灣支持。

蔡英文提及美國國會長期以來對台灣的支持，如參、眾議院接連通過包含支持台灣軍購的國防授權法案，無論是通過法案或是公開聲援，都實現了對台灣的安全承諾，協助台灣守護民主。

蔡英文也強調，面對全球威權主義擴張，台灣將繼續與美國及理念相近的夥伴共同合作，確保印太區域的穩定繁榮，也請大家繼續支持各項強化台灣安全的議案。

至於能源與氣候變遷議題，蔡英文表示，台灣為落實2050淨零排放目標，已在今年3月公布路徑圖，並預計年底提出12項關鍵戰略的具體行動方案，她強調，台美在這兩項重要議題上有許多合作空間，盼台美憶一同協助區域國家強化因應氣候變遷的韌性，推動再生能源發展。



經貿方面，蔡英文指出，上個月台美21世紀貿易倡議已順利完成首輪會議，盼透過該倡議，與美國洽簽高標準的貿易協定，做為區域的良好示範；她也請眾議員們持續支持台灣參與印太經濟架構，她有信心台灣能為區域經濟、經貿發展做出更多貢獻。蔡英文說，2022是台美關係豐收的一年，迎接2023，她期待與大家一起努力，推動台美關係持續升級。

匡希恆眾議員等人在台行程包含晉見總統蔡英文、副總統賴清德，接受外交部長吳釗燮晚宴。此外，也將拜會立法院外交及國防委員會、經濟部及大陸委員會等政府機關。 由於匡希恆身兼美國國會「保守派氣候連線」主席，高度關注因應氣候變遷議題，因此訪團成員也將拜會行政院環保署及行政院農委會，並與國內環保綠能相關產業及組織交換意見。