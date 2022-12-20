歡慶2023年！新北加碼抽「萬金杜鵑2023手帳本」

新北市政府農業局特別於歲末推出「萬金杜鵑2023 手帳本」，集結萬金杜鵑之美於一身，線上進行抽獎贈手帳本活動， 好評不斷，線上達上萬次互動，為了慶祝2023即將到來， 年終壓軸放送再加碼，原本20本再追加23本，預計於12月23 日抽出43位獲得手帳本的民眾，抽獎活動倒數中，在12月21日 前快至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書留言登記。

萬里、金山地區日照及濕度充足恰好適合杜鵑扦插繁殖， 且其地理位置緊臨大台北地區， 早期金山磺港漁民捕捉到的魚經魚路古道挑過陽明山至士林交易柑橘 再挑回金山，因杜鵑當時價格高， 所以農民順道將杜鵑帶回萬金地區生產，經過花農二代近50年的努 力，現在萬金杜鵑年產量達600萬株，產值逾1億元， 為全臺最大的杜鵑花苗產地。當地杜鵑以往多用於工程美化造景， 新北市農業局為協助產業發展，推出「萬金杜鵑」品牌， 今年春天透過結合在地商家推出聯名商品，並與國際花藝設計師、 青農共同布置產地花藝展，使其變成足以代表萬金地區的地方意象。

現在「萬金杜鵑」之美被收錄至美感筆記中，推出只送不賣「 萬金杜鵑2023手帳本」，結合每月杜鵑主題貼近民眾生活， 打造出萬金杜鵑「新美學」。手帳裡還收錄萬金杜鵑遊憩地圖， 只要掃描QR CODE開啟GOOGLE地圖，即可查看萬里、金山那裡有好看、 好買、好吃、好吃的萬金杜鵑相關產品。此外， 手帳本之封面設計是以臺灣70年代為了防盜需求而興起的黑鐵窗為 出發點， 來呼應已深耕半世紀的萬金花農們對杜鵑的情感記憶與時代藝術。 當時臺灣經濟起飛，並受西洋建築影響，讓更多人開始重視美感， 在鐵窗上附加裝飾功能，變成如今的臺式「鐵窗花」， 鐵窗花是當時人們守護家庭、紀錄時代的象徵， 亦如同萬金花農們守護傳承杜鵑產業一甲子。

現在正值歲末、即將迎接新的一年，手帳中1月的主題花是臺灣特有 種的金毛杜鵑，具有艷麗的磚紅色花瓣及金黃色腺毛葉片， 對環境適應力強，是耐曬、耐寒抗性極高的杜鵑，盛開時耀眼燦爛， 歡迎民眾明年春天來萬金杜鵑花展尋找它的身影。

新北市農業局表示，藉由萬金杜鵑花卉手帳，紀錄2023年生活， 現在只要前往「新北市農業局-稼日蒔光」臉書活動頁面留言抽獎， 就有機會獲得壓軸放送的手帳本！另外萬金杜鵑花展最新消息、 觀賞活動影片、查詢地圖資訊、了解杜鵑知識、進行線上互動、 挖掘好吃好玩等，也可上萬金杜鵑品牌官網進行查詢。

照片由新北市政府農業局提供