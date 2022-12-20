亞太第一輛電動大貨卡掛牌上路！台灣通運綠色物流運輸服務可為企業年減碳52噸

台泥企業團所屬台灣通運今(20)日攜手Scania Taiwan共同舉辦「電動大貨卡新車發布會」，宣布亞太地區第一輛電動大貨車正式在台灣掛牌啟用。台灣通運在台首創的貨卡綠色物流服務，已順利簽約首家客戶，2023年將正式上路協助企業打造綠色供應鏈。台灣通運採用的Scania 26噸純電動大貨車和一般柴油大貨車比較，一年減碳量達52噸，減碳成果將全部歸屬企業客戶，可為客戶取得符合溫室氣體盤查範疇三之碳排放減量或碳權之效益。

台灣通運近年陸續汰舊換新，升級至較潔淨的歐盟六期環保車輛。Scania集團與台泥企業團皆簽署科學減碳基礎(SBTi)目標，雙方對永續和減碳可說目標一致。發布會上台灣通運董事長辜公怡、Scania Taiwan總經理柏明希Michaela Boye，共同為電動大貨卡插搶啟動充電，象徵車輛正式啟航上路。

台灣通運董事長辜公怡表示，運輸服務佔碳排四分之一，淨零排放是全球共同目標，如果把產業鏈上下游範疇三的碳排減少，讓環境更永續，也會讓企業更有競爭力。數前年台泥企業團張安平董長喊出台泥是一直全神貫注處理人類文明跟大自然間複雜關係的綠色環境工程公司，台通也開始思考運輸服務如何能為環境永續盡一己之力，台灣通運成立超過五十年，一開始幫台泥運送水泥原料，發展至今，提供倉儲物流運輸，現在朝綠色物流運輸轉型過程中，台灣通運結合關係企業台泥儲能，幫客戶計算路線，打造低碳充電服務，也吸引願意朝淨零轉型的企業，攜手台灣通運。就像台灣通運電動貨卡的車廂彩繪，讓藍天白雲青山存在。

Scania Taiwan總經理柏明希Michaela Boye表示，Scania1982年來台，今年在台剛好滿40周年 ，很開心能和台灣通運合作，Scania是車界裡第一間簽屬SBT的公司，台泥和Scania都有簽署SBT，雙方對永續理念一致，台灣通運致力於發展零碳排運輸，Scania不僅提供電動車，還會協助規畫路徑、車體打造、保養維修等內容，提供電動車整體解決方案，希望一同與客戶為綠色轉型做努力。

數據顯示，交通運輸碳排放占全球總碳排近四分之一，如今淨零碳排已成全球企業不可迴避的目標，而消費型產業的範疇三碳排放佔比高，達2/3以上，如果能減少價值鏈上下游產生的範疇三排放，不僅環境能永續，企業也更具競爭力，當中零碳排運輸至為關鍵。許多國際級指標企業已紛紛在運輸載具上朝電動化轉型，像是亞馬遜、沃爾瑪、百事可樂、DHL等。商用大貨卡的年里程高，電動化減碳效果卓越，以台灣通運引進的26噸純電動大貨卡的減碳效果，一輛相當於20輛電動小客車，或是300輛電動機車；如果以26噸純電動大貨車和一般柴油大貨車比較，電動大貨車年減碳輛達52噸，等同於5.2公頃造林效益。

Scania電動貨卡動力上採用永磁同步馬達，連續輸下最大輸出可達230kW，等同於310匹馬力，瞬間最大輸出可達 290kW，等同於400匹馬力。車輛保留兩檔變速箱，讓動力輸出更平順。駕駛無須手動換檔，由電腦自動操控，達最佳化行駛，另外也是全台灣第一台裝設原廠配備環景行車影像系統的大型商用貨車。車內搭載9個鋰三元電池，電池總容量297kWh。充電功率支援最大130kW的CCS2直流充電規格，充滿電擁有250公里的續航里程，等同於台北開到台南。