因應數位轉型與淨零挑戰　台灣西門子推出開放式Xcelerator商務平台

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）西門子歡度175歲的生日，以去碳化的先驅承諾2030年達成碳中和，台灣西門子總裁暨執行長艾偉表示，為了持續黃金十年的成長動能，今天(12/20)在台灣推出開放式數位商務平台西門子Xcelerator，並將持續與公私部門合作，因應數位轉型以及淨零轉型的挑戰。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉說，西門子Xcelerator的建構涵蓋三大面向，其一是西門子本身或經西門子認證第三單位所推出，橫跨西門子各事業領域，具物聯網功能的硬體、軟體及數位服務的產品組合 (Portfolio)；其二是正在成長的夥伴生態系 (Ecosystem)；其三是未來將持續演進的交易市場 (Marketplace)，藉此促進客戶、夥伴、開發商彼此之間的互動及交易，亦是為工業、樓宇、電網、交通各種規模的客戶加速推動數位轉型與價值創造。

艾偉接著說，在推出Xcelerator的同時，西門子也完成了幾項重要的布局，分別是「推出 Building X」：針對淨零建築的開放式人工智慧套件，屬於產品組合 (Portfolio)的布局；「與輝達結盟」：以人工智慧數位分身技術開創工業元宇宙，屬於夥伴生態系 (Ecosystem)的布局；「與Volta Trucks結盟」：加速商業車隊的電氣化，亦屬於夥伴生態系 (Ecosystem)的布局。

西門子補充，過去十年在諸如工業4.0、再生能源、智慧城市等領域，不僅在台灣帶動甚至是主導了許多關鍵的發展。以半導體為例，該公司提供百分之七十台灣主要半導體設計與晶圓製造商自動化、能源管理、IC設計相關的技術、設備與服務。2022財年，西門子協助主要半導體客戶打造其零廢棄物製成中心，藉此達成綠色製造及資源永續的目標。

西門子還說，今年在「數位轉型」與「永續發展」的具體績效還包含了，第一、協助全球製鞋龍頭自動化及設備製造商歐利速精密工業加速數位轉型，為製鞋產業樹立標竿；第二、疫情期間協助長榮海運因應貨櫃船大型化及新建碼頭需求增設50多組天車、減少20%建置時間；第三、提供亞東工業氣體台南及新竹氫電解廠能源管理設施，協助穩定供應超高純氫給台灣半導體業；第四、協助中強光電新竹及苗栗廠大幅降低空調冰水主機用電及碳排達45%；第五、贏得高捷黃線機電工程統包工程 (號誌工程)，未來將協助打造高雄市第一條無人駕駛捷運系統。