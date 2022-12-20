對不起我是警察！香港黑幫經典《無間道》超殺亮點總整理　4K修復版登台灣大螢幕

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 香港史詩級黑幫警匪片《無間道》上映20年來依舊為無可取代的經典，不僅為當時的香港電影市場打劑強心針，齊聚四大影帝同台飆戲更是看得過癮，修復版將於台灣上映，台灣英文新聞整理出精彩亮點，一起來看！
刺激香港低迷電影圈崛起
《無間道》工作照劉德華及導演劉偉強和麥兆輝。
《無間道》於2002年的12月12日在香港上映，三部曲由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、
好萊塢翻拍成《神鬼無間》
《無間道》被馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）翻拍為《神鬼無間》（The Departed），由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及麥特戴蒙（Matt Damon）主演，史柯西斯拿下人生首座奧斯卡最佳導演獎，而劉偉強以此警匪風格前進好萊塢拍片。
四大影帝同台飆戲
「無間道」是佛經八大地獄的無間地獄，也是最痛苦的一個，本片講述兩名臥底，分別潛伏在警方和黑社會對方陣營，如同生活在類似無間地獄的環境裡深怕被拆穿。集合劉德華、梁朝偉、
橫掃無數大獎
《無間道》以其緊湊的劇情和乾淨俐落的敘事風格，橫掃第22屆香
CD-Pro2惡搞影片
《無間道》的經典重映，又讓當年被惡搞二創的CD-PRO2的
經典場景＆台詞
修復版預告接連出現精彩畫面包含香港的大佛場景，
蔡琴溫柔演唱主題曲《被遺忘的時光》
主題曲MV在當年上映日12月12日公佈，三部曲的經典場景全數收入，梁朝偉和劉德華坐在一起聽這首歌的畫面深入影迷心中，
台灣上映日期&購票傳送門
《無間道Ⅱ》劇照吳鎮宇
《無間道》三部曲4k修復版將於12月30日上映，台灣推出經典重映套票，凡是購買三部電影的交換券套票組將送《
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