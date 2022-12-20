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對不起我是警察！香港黑幫經典《無間道》超殺亮點總整理　4K修復版登台灣大螢幕

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/20 17:18
《無間道》集合劉德華、梁朝偉、黃秋生及曾志偉四大影帝同台飆戲。(圖/華映娛樂)

《無間道》集合劉德華、梁朝偉、黃秋生及曾志偉四大影帝同台飆戲。(圖/華映娛樂)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 香港史詩級黑幫警匪片《無間道》上映20年來依舊為無可取代的經典，不僅為當時的香港電影市場打劑強心針，齊聚四大影帝同台飆戲更是看得過癮，修復版將於台灣上映，台灣英文新聞整理出精彩亮點，一起來看！

刺激香港低迷電影圈崛起

對不起我是警察！香港黑幫經典《無間道》超殺亮點總整理　4K修復版登台灣大螢幕
《無間道》工作照劉德華及導演劉偉強和麥兆輝。

《無間道》於2002年的12月12日在香港上映，三部曲由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇，導演劉偉強回憶20年前港片的市場萎縮，就像受疫情影響的現在一般，電影也是投資難尋，但《無間道》決定以千萬港幣的投資，劉偉強說，「當時的市道實在太差，但不再突破便無路可走了，當時想就算不成功也要對得起自己。」加上演員力挺促成此部作品誕生。

好萊塢翻拍成《神鬼無間》

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《無間道》被馬汀史柯西斯（Martin Scorsese）翻拍為《神鬼無間》（The Departed），由李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）及麥特戴蒙（Matt Damon）主演，史柯西斯拿下人生首座奧斯卡最佳導演獎，而劉偉強以此警匪風格前進好萊塢拍片。

四大影帝同台飆戲

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「無間道」是佛經八大地獄的無間地獄，也是最痛苦的一個，本片講述兩名臥底，分別潛伏在警方和黑社會對方陣營，如同生活在類似無間地獄的環境裡深怕被拆穿。集合劉德華、梁朝偉、黃秋生及曾志偉四大影帝合作，還有余文樂、黎明等實力派演員，三部曲成了臥底類型的典範式轉形，為香港黑幫犯罪電影注入嶄新元素。

橫掃無數大獎

對不起我是警察！香港黑幫經典《無間道》超殺亮點總整理　4K修復版登台灣大螢幕

《無間道》以其緊湊的劇情和乾淨俐落的敘事風格，橫掃第22屆香港電影金像獎最佳電影和第40屆金馬獎最佳劇情片、最佳男主角、最佳男配角等多個獎項。並獲香港電影金像獎協會票選為「百大最佳華語片」。

CD-Pro2惡搞影片

《無間道》的經典重映，又讓當年被惡搞二創的CD-PRO2的影片又出土被PO上網路，CD-Pro2是飛利浦的CD雷射讀取機心，隨電影上映將再度成為網路發燒話題。

經典場景＆台詞

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修復版預告接連出現精彩畫面包含香港的大佛場景，劉德華與梁朝偉在天台的對話，曾志偉狠砸梁朝偉手上的石膏查臥底，黃秋生墜樓的震撼場面，都讓影迷尖叫聲連連！經典台詞則包含，「明明說好是3年，結果3年又3年了「對不起，我是警察」，「給我一個機會，我想做好人」，「你們這些臥底真有意思，老喜歡在天台見面」，掀起滿滿回憶。

蔡琴溫柔演唱主題曲《被遺忘的時光》

主題曲MV在當年上映日12月12日公佈，三部曲的經典場景全數收入，梁朝偉和劉德華坐在一起聽這首歌的畫面深入影迷心中，梁朝偉為了賣音響對劉德華說的台詞「高音甜、中音準、低音沈」也成經典的形容詞！

台灣上映日期&購票傳送門

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《無間道Ⅱ》劇照吳鎮宇

《無間道》三部曲4k修復版將於12月30日上映，台灣推出經典重映套票，凡是購買三部電影的交換券套票組將送《無間道》、《無間道II》、《無間道III：終極無間》精美的A3紀念海報各一張。

以上圖片由華映娛樂提供
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