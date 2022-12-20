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中國禁台灣農漁產品進口 游盈隆民調：民眾不隨中共魔音起舞

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/20 17:01
台灣民意基金會實施一民意調查，主題為是否會對於中國禁止台灣產品進口而怪罪台灣政府（圖／財團法人台灣民意基金會）

台灣民意基金會實施一民意調查，主題為是否會對於中國禁止台灣產品進口而怪罪台灣政府（圖／財團法人台灣民意基金會）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）中國近年陸續停止進口台灣農漁產品，台灣民意基金會對此做了民意調查，以20歲以上台灣民眾為調查對象，調查主題為「是否會因為中國（中共）禁止台灣產品進口而怪罪台灣政府？」，結果顯示多數人並不會因此責怪政府。

根據調查結果，30.9%的受訪民眾表示會，60.4%表示不會，2.3%看情形，6.4%沒意見、不知道、拒答。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，從調查結果可看出，絕大多數台灣民眾不會隨中國任意禁止台灣產品進口的魔音起舞，但仍有30.9%民眾明顯會受影響，這也是不可忽視的現象。

中國於今年1月時實施了食品註冊規定，然而在8月時中國海關總署就禁止了台灣糕餅的進口，理由為「註冊資訊不完整」；12月初時水產品也遭暫停進口，主要遭禁魚類為午仔魚、秋刀魚、鰹魚及魷魚等；接著酒類、油料及食用穀物亦陸續以相同理由遭禁。

近日佳德糕餅和義美食品皆表示，中方要求的補件內容涉及了許多商業機密，因此未來也將不補件。民進黨籍台北市議員許淑華曾於13日於臉書表示，中國長期以來都會以各種方式偷取技術，取得後隨即將正牌廠商踢走。她也說道，中國過去偷取的台灣農漁技術如鳳梨、石斑魚、釋迦，皆是台商帶著錢跟技術至中國投資，但技術被中國偷走後卻被一腳踢開。她指出，這次中國刁難台灣食品業的進口，主要是想偷取商業機密，並操作台灣輿論怪罪政府。

本次調查期間為 2022 年 12 月 12-13日，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。有效樣本 1,070 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
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禁止進口

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