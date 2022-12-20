甄子丹改編金庸經典《天龍八部》　2023最強賀歲片喬峰傳台灣上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)金庸經典《天龍八部》搬上大銀幕，由甄子丹領銜主演喬峰，並擔任監製及導演，希望拍出不一樣武俠動作片。

甄子丹將金庸經典《天龍八部》喬峰部份的故事改編搬上大銀幕，並親自擔任監製、導演、演員，並且獲得多方力挺合作，整個班底不計酬勞，在有限的資金及製作時間內，創造出一個全新、前所未見的動作世界，期許「喬峰」這個角色能為武俠電影翻開新章節。

被問到為何突然會想拍攝武俠電影？甄子丹表示：「拍了多年動作武打電影，近年好希望能拍出一個不一樣的古裝武俠世界，這次雖然是改編金庸的《天龍八部》，但又不完全是大家之前見過的《天龍八部》，我們這次希望加入新的想法及拍法。」

甄子丹透露，「這部電影其實是在經費不多、非常有限的時間和資源下拍攝，整個製作都在惡劣不定的天氣中長時間工作，但我慶幸仍然得到全組幕前幕後團隊手足的信任來支持我，大家都是不計酬勞，每天工作二十小時去完成這個項目，為的就是希望拍出一套不一樣的喬峰，將一個新的武俠片想法帶給觀眾，我實在十萬分地感激大家。」

《天龍八部之喬峰傳》除了由甄子丹擔任喬峰一角外，電影更請得一眾金獎班底打造最強團隊，其中主演方面邀得本屆以《智齒》獲得香港電影金像獎最佳女主角得主劉雅瑟、金馬影后惠英紅參與演出。而幕後陣容更是強勁，動作方面有金像獎最佳動作指導谷垣健治、和金馬及金像獎最佳動作指導嚴華，而其他製作單位同樣來頭不少，包括有金像獎最佳造型設計劉世運、金像獎最佳剪接李嘉榮、金像獎提名最佳攝影指導陳志英等等。

《天龍八部之喬峰傳》講述北宋年間，丐幫幫主喬峰（甄子丹 飾）英雄俠義，受武林擁戴，卻突遭指認爲外來入侵的契丹人而衆叛親離。追尋身世之謎，尋找仇人途中，喬峰與慕容家婢女阿朱（陳鈺琪 飾）相識相知，情愫互生。二人歷經聚賢莊、雁門關、鏡湖風波，直至阿朱因馬夫人（王君馨 飾）設計而被喬峰誤殺，喬峰終查出一切皆是慕容復（吳樾 飾）爲復辟燕國的陰謀，喬峰憤而找上慕容復，誓言報仇雪恨….

《天龍八部之喬峰傳》將於2023年賀歲檔上映，更多資訊請於臉書查詢。