瓜地馬拉2023年辦台灣友邦高峰會 外交部：有安排適時對外說明

（台灣英文新聞／李朝儀 台北報導）友邦瓜地馬拉新任駐台大使巴迪亞19日透露，瓜國有意在2023年3月舉辦台灣的友邦高峰會議，重申對中華民國台灣的承認與支持。外交部發言人歐江安今（20）日表示，我國政府將通盤評估，若有具體安排會適時對外說明。

台灣與瓜地馬拉維持緊密友誼，不僅常在各大國際場合公開為台灣發聲、表達支持，瓜國現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）2020年1月就任總統後，多次在外媒專訪中展現對台灣情誼，表示不會「忘恩負義」，背棄在疫情中第一個向該國伸出援手的台灣，在其任內「唯一承認台灣」。根據該國規定，賈麥岱的總統任期4年、期滿不得連任。

瓜地馬拉新任駐台大使巴迪亞（Oscar Adolfo Padilla Lam）19日前往總統府拜會蔡英文，並呈遞到任國書。巴迪亞表示，尋求更多有助於深化兩國歷史邦誼以及合作關係的契機，讓兩國關係更上一層樓，瓜國有意在2023年3月間舉辦台灣的友邦高峰會議，促進友邦間交流，也再次重申對中華民國台灣的承認與支持，並期盼蔡英文與該國總統賈麥岱能共同主持會議。

外交部發言人歐江安今日說明，對於瓜國政府的誠摯邀請及長期在國際場域堅定支持台灣，外交部表達誠摰感謝；我國政府將通盤評估，與瓜地馬拉保持密切聯繫，如果有具體安排，會另適時說明。