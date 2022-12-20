台灣準新竹市長高虹安12/25辭立委　傳有新事證將再遭約談•高辦聲明：勿以訛傳訛

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）新竹市長當選人高虹安預計25日辭去台灣民眾黨不分區立委，辭職書已送交立法院人事處；高虹安的國會辦公室門口已經卸下立委名牌，近日助理也忙著打包辦公室。而高虹安的職缺預計由黨團主任陳琬惠遞補。

高虹安於11月26日當選新竹市長，但未立即請辭立委。過去這一個月以來，外界關注她何時請辭，高虹安表示，目前立法院是預算會期，她有相當多預算案提案，會盡快完成相關交接程序，一定會在就任市長之前辭立委。

據了解，高虹安日前已送交辭職書到立法院人事處，請辭日是25日。立法院程序委員會今天討論23日院會議程，報告事項中就有立法院人事處提報高虹安請辭案。

根據民眾黨2020不分區立委排名，高虹安請辭立委後，職務預計是由現任民眾黨團主任陳琬惠遞補。

有媒體報導，北檢偵辦新竹市長當選人高虹安涉詐領助理費案發現新事證，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。高虹安辦公室回應指出，外界勿做無謂渲染與揣測，勿以訛傳訛。

鏡週刊報導，檢調過濾相關卷證發現，高虹安除以低報高詐領助理薪資外，立法院按月提供高虹安的辦公事務費，直接匯入她指定的帳戶，但此帳戶金流幾乎只進不出，辦公室的開銷卻使用浮報助理薪酬，涉詐取公帑維持運作。

報導指稱，有助理更供稱高虹安涉詐公帑至今年10月遭踢爆後才收手，前後逾2年半，檢調約談其他助理後，將2度約談高虹安，不排除加碼強制處分。

對此，高虹安辦公室今天下午發布聲明指出，台北地檢署已多次呼籲外界勿對偵查中案件做無謂渲染或揣測，北檢今天也發布新聞稿表示媒體報導內容提及的案件細節並非北檢透露，辦公室呼籲「勿以訛傳訛」。

中央社引述高虹安辦公室表示，今天有媒體以「掌握偵辦進度」等渲染與揣測的文字進行報導，不免令人質疑報導的動機。

高虹安辦公室呼籲，檢調應嚴守「偵查不公開」原則，有心人士也勿透過媒體報導向外界塑造錯誤不實輿論，進而干擾調查程序。

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