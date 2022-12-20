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Google、AI生成！集保結算所當代藝術賞登場　反思科技對生活與書畫影響

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/20 15:15
左起：張嘉哲《記憶鏈流》、呂昀珊《使用說明書》、陳穎蓁《指物練習》、曾建穎《菜渣譜：花籃圖》、楊寓寧《觀葉植物》。（圖／主辦單位）

左起：張嘉哲《記憶鏈流》、呂昀珊《使用說明書》、陳穎蓁《指物練習》、曾建穎《菜渣譜：花籃圖》、楊寓寧《觀葉植物》。（圖／主辦單位）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)Google、AI生成！2022集保結算所當代藝術賞以「書畫藝術在當代」，展出22位年輕藝術家的創作。

由臺灣集中保管結算所與臺灣美術基金會合作辦理的「2022集保結算所當代藝術賞」首度以議題為導向，並為培養年輕世代對藝術之欣賞，結合校園場域進行推動，自12月19日至1月4日期間於國立臺灣藝術大學–有章藝術博物館國際展覽廳展出。

本屆以「書畫藝術在當代」為議題，展覽精選22位年輕藝術家的創作，其中不乏曾入圍臺北國際藝術博覽會MIT新人特區、各藝術獎項之得獎者，內容涵跨融合AI技術的觀念性創作、新媒體錄像及裝置藝術帶來沉浸式體驗，以及傳統媒材的翻轉應用，打破大眾對傳統書畫藝術的刻板印象，以創新獨特的觀點與手法回應書畫與當代社會、生活的關係。

此次展覽呈現書畫藝術的多元風貌，部份作品結合科技轉化創作，反思科技時代對生活與書畫創作的影響；亦有創作者翻轉傳統媒材的應用與創作手法，結合西方寫生技法與水墨媒材操作的巧思變化，描繪現代時下的生活、社會議題；另有些創作則跳脫媒材框架，呈現書畫藝術的詩意精神。本屆議題主筆老師吳超然教授特別提到書法、繪畫歷史之悠遠，但隨著時代變遷，年輕一輩對傳統筆墨紙硯日漸遠離，書和畫在當代需要被思考重新定義的可能。因此透過「書畫藝術在當代：新譯、再造與提問」此議題，廣納書畫藝術的開放性與多元性，給予大眾一個重新理解與想像的藝術展覽。

「2022集保結算所當代藝術賞」由臺灣美術基金會林平執行長擔任召集人，由東海大學美術系吳超然教授、臺灣藝術大學美術學院陳貺怡院長、安卓藝術總監李政勇及策展人胡朝聖擔任評審，經過初複審兩輪徵選，從上百位優秀新世代創作者中，精選創作內容、媒材、觀念上皆極具特色且創新的作品。

頒獎典禮將於12月29日舉辦。

展覽資訊

展出藝術家：吳尚邕、呂昀珊、花季琳、邵士銘、段沐、洪瑄、張亞蓁、張明曜、張嘉哲、張驊、陳柏源、陳穎蓁、曾建穎、黃立穎、黃至正、楊寓寧、蔡旻芸、盧芛、謝斐、謝榕蔚、顏妤庭、魏嘉

展覽期間：即日起至111年1月4日（三）11:00-17:00

展覽地點：國立臺灣藝術大學-有章藝術博物館 國際展覽廳（新北市板橋區一段59號）

官網：http://tfaf-tdccartsawards.tw/

FB：https://www.facebook.com/tfaftdccartsawards/
集保結算所當代藝術賞

更新時間 : 2022-12-20 16:06 GMT+08:00

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