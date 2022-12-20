Google、AI生成！集保結算所當代藝術賞登場　反思科技對生活與書畫影響

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)Google、AI生成！2022集保 結算所當代藝術賞以「書畫藝術在當代」，展出22位年輕 藝術家的創作。

由臺灣集中保管結算所與臺灣美術基金會合作辦理的「2022集保 結算所當代藝術賞」首度以議題為導向， 並為培養年輕世代對藝術之欣賞，結合校園場域進行推動，自12月 19日至1月4日期間於國立臺灣藝術大學–有章藝術博物館國際展 覽廳展出。

本屆以「書畫藝術在當代」為議題，展覽精選22位年輕 藝術家的創作，其中不乏曾入圍臺北國際藝術博覽會MIT新人特區 、各藝術獎項之得獎者，內容涵跨融合AI技術的觀念性創作、 新媒體錄像及裝置藝術帶來沉浸式體驗，以及傳統媒材的翻轉應用， 打破大眾對傳統書畫藝術的刻板印象， 以創新獨特的觀點與手法回應書畫與當代社會、生活的關係。

此次展覽呈現書畫藝術的多元風貌，部份作品結合科技轉化創作， 反思科技時代對生活與書畫創作的影響；亦有創作者翻轉傳統媒材的 應用與創作手法，結合西方寫生技法與水墨媒材操作的巧思變化， 描繪現代時下的生活、社會議題；另有些創作則跳脫媒材框架， 呈現書畫藝術的詩意精神。 本屆議題主筆老師吳超然教授特別提到書法、繪畫歷史之悠遠， 但隨著時代變遷，年輕一輩對傳統筆墨紙硯日漸遠離， 書和畫在當代需要被思考重新定義的可能。因此透過「 書畫藝術在當代：新譯、再造與提問」此議題， 廣納書畫藝術的開放性與多元性， 給予大眾一個重新理解與想像的藝術展覽。

「2022集保結算所當代藝術賞」 由臺灣美術基金會林平執行長擔任召集人， 由東海大學美術系吳超然教授、臺灣藝術大學美術學院陳貺怡院長、 安卓藝術總監李政勇及策展人胡朝聖擔任評審， 經過初複審兩輪徵選，從上百位優秀新世代創作者中， 精選創作內容、媒材、觀念上皆極具特色且創新的作品。

頒獎典禮將於12月29日舉辦。

展覽資訊

展出藝術家：吳尚邕、呂昀珊、花季琳、邵士銘、段沐、洪瑄、 張亞蓁、張明曜、張嘉哲、張驊、陳柏源、陳穎蓁、曾建穎、 黃立穎、黃至正、楊寓寧、蔡旻芸、盧芛、謝斐、謝榕蔚、顏妤庭、 魏嘉

展覽期間：即日起至111年1月4日（三）11:00-17: 00

展覽地點：國立臺灣藝術大學-有章藝術博物館 國際展覽廳（新北市板橋區一段59號）

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