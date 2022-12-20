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台灣民意基金會民調　民眾一面倒認四個月兵役不合理、應延長為一年

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/20 15:10
 台灣民意基金會民調顯示，多數民眾認為服兵役四個月不合理，應延長為一年（圖／軍聞社臉書）

 台灣民意基金會民調顯示，多數民眾認為服兵役四個月不合理，應延長為一年（圖／軍聞社臉書）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）根據台灣民意基金會20日公布的最新民調，以「服役四個月軍事訓練役」及「役男役期延長為一年」為主題，針對20歲以上台灣成年人做調查。

被問及「台灣制度目前役男只需服役四個月軍事訓練役，面對中共武力威脅，該制度是否合理」，調查結果顯示，3.5%受訪者認為非常合理，17.1%還算合理，41%不太合理，28%一點也不合理，10.4%沒意見、不知道。意即，69%的人認為此制度不合理，20.6%的人認為合理，可清楚看出台灣社會認為當前兵役制度不合理已具有相當的共識。

台灣民意基金會民調　民眾一面倒認四個月兵役不合理、應延長為一年
（圖／財團法人民意基金會）

台灣民意基金會民調　民眾一面倒認四個月兵役不合理、應延長為一年
（圖／財團法人民意基金會）

至於「面對中共武力威脅，是否同意台灣役男服役至少需一年」，調查結果38.6%受訪者表示非常同意，34.6%還算同意，10.9%不太同意，6.7%一點也不同意，9.2%沒意見、不知道、拒答。意即73.2%的受訪者同意至少須服役一年，17.6%不同意。從調查結果可看出，將四個月軍事訓練改為一年，仍是社會高度共識。

台灣民意基金會民調　民眾一面倒認四個月兵役不合理、應延長為一年
（圖／財團法人民意基金會）

台灣民意基金會民調　民眾一面倒認四個月兵役不合理、應延長為一年
（圖／財團法人民意基金會）

台灣民意基金會董事長游盈隆進一步分析，從政黨支持傾向看，政黨不分顏色或大小，每一個政黨的支持者皆一面倒地同意「役男至少需服役一年兵役」。另外，不分性別、政黨、教育程度、職業背景、省籍族群及行政區域，亦皆一面倒地認同應將兵役延長為一年。游盈隆認為這是台灣罕見景象，即便剛經歷非常激烈的2022選舉競爭，國人在兵役問題上看法仍高度相同，展現難得一見的社會共識，也無意中浮現了堅定的台灣命運共同體意識。

本次調查期間為 2022 年 12 月 12-13日，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。有效樣本 1,070 人，抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。
台灣
服兵役
民調

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更新時間 : 2022-12-20 16:06 GMT+08:00

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