台灣12/20本土確診新增1萬7080例　中重症添31例、18人病故

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增17,131例COVID-19確定病例，分別為17,080例本土個案及51例境外移入；另確診個案中新增18例死亡。



指揮中心表示，今日新增之17,080例本土病例，為7,838例男性、9,226例女性、16例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,254例)，臺中市(2,175例)，高雄市(1,993例)，桃園市(1,801例)，臺北市(1,749例)，臺南市(1,369例)，彰化縣(877例)，新竹縣(587例)，新竹市(503例)，苗栗縣(444例)，屏東縣(422例)，雲林縣(388例)，嘉義縣(256例)，宜蘭縣(249例)，南投縣(242例)，嘉義市(167例)，基隆市(166例)，花蓮縣(166例)，臺東縣(121例)，金門縣(98例)，澎湖縣(52例)，連江縣(1例)。



指揮中心指出，今日新增18例本土病例死亡個案，為9例男性、9例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月30日至12月17日，死亡日期介於5月30日至12月17日，詳如附件。

12月20日新增死亡COVID-19確診個案表.pdf



指揮中心說明，今日新增51例境外移入個案中，為23例男性、28例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自日本(4例)，中國(2例)，印尼、香港、泰國及韓國(各1例)，另41例感染國家調查中。入境日期介於今年11月19日至12月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計860萬5539例確診，分別為38,949例境外移入、856萬6536例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計14,931例COVID-19死亡病例，其中14,914例本土，個案居住縣市分布為新北市2,922例、臺北市1,623例、臺中市1,583例、高雄市1,461例、臺南市1,115例、桃園市1,104例、彰化縣929例、屏東縣580例、雲林縣490例、南投縣489例、苗栗縣410例、嘉義縣390例、宜蘭縣318例、基隆市313例、花蓮縣259例、嘉義市255例、新竹縣248例、臺東縣192例、新竹市161例、金門縣36例、澎湖縣36例；另17例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。