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南韓批北韓軍事技術　金與正怒嗆回應「等著看」

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/20 13:07
金與正怒嗆回應南韓對於北韓的洲際飛彈及遙感圖像 評論（圖／美聯社）

金與正怒嗆回應南韓對於北韓的洲際飛彈及遙感圖像 評論（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓於18日發射兩枚中程飛彈、進行軍用偵察衛星研發最後試驗階段並發布遙感圖像，一些南韓專家對此表達了些看法後，金正恩妹妹金與正在今（20）日也對此強烈表達不滿。

韓聯社報導，有南韓專家指出，北韓須以正常角度發射飛彈，才得以驗證北韓是否真正具備洲際飛彈大氣層再入技術；另有一名專家亦稱，北韓所發布的圖像太粗糙，不僅無法用做軍用偵察衛星，甚至也難以用做商用對地觀測衛星。

金與正20日透過北韓中央通訊社公開的談話中回應「聽到南朝鮮傀儡們說別人壞話的壞習慣已經感到很厭倦和厭煩了」，並說道「只要是我們做的事，他們第一件事總是懷疑，第二是講是非，可能是因為現在已經習慣了，所以對於這些都不作回應，但他們總是不停地胡說八道，一心只想貶低我們」。

對於南韓對於衛星拍攝照畫質的批評，金與正回應「所謂的專家只會貶低別人，怎麼能說出超出常識的話呢？」，她也說道「可能是因為受到了我們第一次開發偵察衛星的刺激，像狗吠一樣說了不像話的話」。

而對於洲際飛彈大氣層再入技術不足的指責表示，「南韓傀儡軍流氓和傀儡專家在這幾年是都透過這種方式自我安慰嗎？說我們洲際飛彈大氣層再入技術沒有得到認證和查證，總是咬著這些點不放，替別人瞎操心」，她也接著表示「僅憑高角度發射是無法證明的，只有從實際發射角度才能知道，這是很快就能證明的事」報導指出，此一言論是在表示，洲際飛彈並不會以高角度發射，而是以正常角度（40~50度）發射。
北韓
金與正
南韓

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