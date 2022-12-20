歐洲議會議員讚台灣謹慎負責應對中國威脅 盼台歐盟BIA有實質進展

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）歐洲議會「國貿委員會」（INTA）跨黨派官方代表團於18日至21日來訪問，希臘籍的委員會副主席阿西馬柯波蘿今（20）日上午率團晉見總統蔡英文，談及歐洲議會對台灣重視與支持、感謝台灣支持烏克蘭，並讚賞台灣以謹慎負責的態度面對中國的威脅與挑釁，她也盼台歐雙邊投資協議能有實質進展。

阿西馬柯波蘿（Anna- Michelle Asimakopoulou）今日領團前往總統府拜會蔡英文，在致詞中提及，INTA訪團包含7位歐洲議會跨黨派成員，足見歐洲議會對台灣與歐盟關係的重視，雙方是理念相近的夥伴，共享許多價值，她也特意感謝台灣站在歷史正確的一方，力挺烏克蘭。

阿西馬柯波蘿讚賞台灣，在面對中國日益升高的威脅及挑釁時，一直以謹慎負責的態度應對。她提及歐盟的一中政策，但強調兩岸現狀不應被單方面改變，重申反對任何武力或威脅使用武力以改變現狀，以及任何經濟脅迫行徑。

阿西馬柯波蘿提及歐洲議會友台決議案，是主張台灣人民有權選擇自己想要的生活方式，也支持台灣有意義參與世界組織。歐盟也理解，與台灣的貿易投資夥伴關係，有策略性也具地緣政治意義。她盼雙邊關係繼續深化，並在國際應鏈上與半導體龍頭台灣能有更多合作，也希望台灣未來能提高對歐盟的投資。

至於外界關注的台歐盟雙邊投資協議（BIA），她與其他歐洲議員都致力呼籲歐盟執委會，盡快與台灣進行該協議的範圍界定、影響力評估、公眾諮詢等步驟。此外，她還提及雙邊在貿易障礙上的進展，尤其在離岸風電的自製率要求以及動植物檢疫方面。

蔡英文指出，這是國貿委員會首次派遣官方代表團來訪台灣，對雙邊關係發展、經貿交流都有深遠意義。近年歐洲議會越來越關注台灣議題，今年1月迄今，歐洲議會及所屬相關委員會已經通過10項友台決議案。台灣與歐盟是理念相近夥伴，共享民主自由價值，也共同守護我們的生活方式，在各領域交流也都有顯著進展，她舉例歐盟綠色新政和數位轉型計畫，與我國的淨零轉型及六大核心戰略產業不謀而合。

蔡英文強調，面對全球威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願跟國際民主陣線夥伴加強合作，今年所提強化出的歐洲鏈結計畫，就是盼台灣跟歐盟進一步深化夥伴關係，建立具有韌性的民主同盟陣線。

蔡英文表示，台灣和歐盟是彼此重要可信賴的經貿夥伴，去年雙邊貿易額在國際逆勢中成長32%，未來期待雙方一起加強經貿交流、供應鏈安全，並加速推動台歐盟BIA進程，讓雙方企業更有信心擴大投資，相信透過推動科技綠能、醫療衛生等跨領域合作，能為雙方人民創造更多福祉。