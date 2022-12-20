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歐洲議會議員讚台灣謹慎負責應對中國威脅 盼台歐盟BIA有實質進展

阿西馬柯波蘿強調，兩岸現狀不應被單方面改變，重申反對任何武力或威脅使用武力以改變現狀，以及任何經濟脅迫行徑。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/12/20 13:51
歐洲議會國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿率團拜會總統蔡英文並致詞。（圖／中央社）

歐洲議會國貿委員會副主席阿西馬柯波蘿率團拜會總統蔡英文並致詞。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）歐洲議會「國貿委員會」（INTA）跨黨派官方代表團於18日至21日來訪問，希臘籍的委員會副主席阿西馬柯波蘿今（20）日上午率團晉見總統蔡英文，談及歐洲議會對台灣重視與支持、感謝台灣支持烏克蘭，並讚賞台灣以謹慎負責的態度面對中國的威脅與挑釁，她也盼台歐雙邊投資協議能有實質進展。

阿西馬柯波蘿（Anna-Michelle Asimakopoulou）今日領團前往總統府拜會蔡英文，在致詞中提及，INTA訪團包含7位歐洲議會跨黨派成員，足見歐洲議會對台灣與歐盟關係的重視，雙方是理念相近的夥伴，共享許多價值，她也特意感謝台灣站在歷史正確的一方，力挺烏克蘭。

阿西馬柯波蘿讚賞台灣，在面對中國日益升高的威脅及挑釁時，一直以謹慎負責的態度應對。她提及歐盟的一中政策，但強調兩岸現狀不應被單方面改變，重申反對任何武力或威脅使用武力以改變現狀，以及任何經濟脅迫行徑。

阿西馬柯波蘿提及歐洲議會友台決議案，是主張台灣人民有權選擇自己想要的生活方式，也支持台灣有意義參與世界組織。歐盟也理解，與台灣的貿易投資夥伴關係，有策略性也具地緣政治意義。她盼雙邊關係繼續深化，並在國際應鏈上與半導體龍頭台灣能有更多合作，也希望台灣未來能提高對歐盟的投資。

至於外界關注的台歐盟雙邊投資協議（BIA），她與其他歐洲議員都致力呼籲歐盟執委會，盡快與台灣進行該協議的範圍界定、影響力評估、公眾諮詢等步驟。此外，她還提及雙邊在貿易障礙上的進展，尤其在離岸風電的自製率要求以及動植物檢疫方面。

蔡英文指出，這是國貿委員會首次派遣官方代表團來訪台灣，對雙邊關係發展、經貿交流都有深遠意義。近年歐洲議會越來越關注台灣議題，今年1月迄今，歐洲議會及所屬相關委員會已經通過10項友台決議案。台灣與歐盟是理念相近夥伴，共享民主自由價值，也共同守護我們的生活方式，在各領域交流也都有顯著進展，她舉例歐盟綠色新政和數位轉型計畫，與我國的淨零轉型及六大核心戰略產業不謀而合。

蔡英文強調，面對全球威權主義持續擴張，台灣有能力也有意願跟國際民主陣線夥伴加強合作，今年所提強化出的歐洲鏈結計畫，就是盼台灣跟歐盟進一步深化夥伴關係，建立具有韌性的民主同盟陣線。

蔡英文表示，台灣和歐盟是彼此重要可信賴的經貿夥伴，去年雙邊貿易額在國際逆勢中成長32%，未來期待雙方一起加強經貿交流、供應鏈安全，並加速推動台歐盟BIA進程，讓雙方企業更有信心擴大投資，相信透過推動科技綠能、醫療衛生等跨領域合作，能為雙方人民創造更多福祉。
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更新時間 : 2022-12-20 14:35 GMT+08:00

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