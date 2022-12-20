【完整名單】台灣桃園市長當選人張善政發布小內閣人事　王明鉅、蘇俊賓擔任副市長

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）桃園市長當選人張善政昨(19日) 公布人事名單，他表示不管過去曾跟誰共事，一旦進到桃園市政府，就是桃園的人，對於部分「遺珠之憾」的人才，也希望將來有合作的機會。

張善政19日下午接受媒體聯訪表示，從名單中可以看到，人事布局規劃著眼的是桃園未來的科技都市，智慧醫療，還有很多福利、科技建設等，隨著名單出爐，希望桃園朋友覺得是個亮點，至少在還沒有表現以前，也覺得這是個非常正面的團隊。

對於記者提問，人事名單是否有考量派系規劃。張善政指出，當初徵詢人選時各方朋友都會給出好名單，他在晤談時也強調，不管過去曾跟誰共事過，一旦進到桃園市政府，就不是誰的人，而是桃園的人，這非常重要。名單當中包括:

前行政院新聞局長、前桃園縣政府環保局長蘇俊賓出任副市長；

新北市政府參事賴淑華擔任副秘書長；

前台北市文化基金會副執行長、大霹靂國際整合行銷公司總經理邱正生擔任文化局長。

記者追問選擇標準，張善政說，小內閣徵詢很多人才，晤談後覺得這3人都很適當，不管是才能或過去表現，應該都讓人覺得亮眼與信服。

中央社引述張善政說，擔任副市長的前台大醫院副院長、台大醫學院教授王明鉅是有名的醫師，曾寫過「翻轉醫療」一書，是他跟前高雄市長韓國瑜搭檔參加總統大選時醫療長照組的政策召集人，雙方在推展醫療、長照的理念相符，相信未來在智慧醫療或偏遠地區醫療與長照都會做得非常好。

張善政指出，另一名副市長蘇俊賓是桃園人，徵詢時蘇俊賓對桃園很了解、很期盼有回桃園服務的機會，是非常合適的人選。對於外傳蘇俊賓未來可能參選立委。張善政說，蘇俊賓既願接受邀約，生涯規劃一定有其看法，若要參選立委，「我想這是相當不可能的事情」。

張善政坦言，各界推薦的人才不少，篩選時其實非常揪心，有些人才曾經面談過，但最後沒有邀請到桃園市服務，覺得非常有「遺珠之憾」，他也對這些人表達謝意與歉意，希望將來有合作機會。

桃園市長張善政

小內閣全部名單如下：

●兩位副市長由前臺大醫院副院長、臺大醫學院教授 #王明鉅，及由前行政院新聞局長、桃園縣政府環保局長 #蘇俊賓 出任

●市政府秘書長由現任新北市政府工務局長 #詹榮鋒 出任

●副秘書長則由新北市政府參事賴淑華、中原大學資訊管理學系副教授 #金志聿 出任。

●經濟發展局由中山科學研究院雄風計畫上校總工程師、美國太空總署(NASA)反物質磁譜儀研究專員 #張誠 博士出任

●桃園市政府第一大局民政局長，則由前桃園縣中壢市副市長、現市府參事 #劉思遠 出任

●教育局長由曾任教育部學生事務及特殊教育司司長、現國立公共資訊圖書館館長的 #劉仲成 出任

●研究發展考核委員會主委特別邀請前新北市政府研考會主委、中原大學資訊管理學系特聘教授 #吳肇銘 出任

●新聞處長則延攬雲林縣政府新聞處長 #羅楚東 出任

●資訊科技局長由前行政院院長辦公室參議、國民黨資訊中心主任 #王智弘 擔任

●市議員轉任之局處有原住民族行政局長 #陳姿伶

●客家事務局長 #林昭賢

●文化局長由前台北市文化基金會副執行長、大霹靂國際整合行銷公司總經理 #邱正生 擔任

●農業局長由前新竹縣政府綜合發展處處長 #陳冠義 出任

●衛生局長由美國約翰霍普金斯大學醫療政策與管理博士、敏盛智慧醫療城院長 #劉宜廉 出任

●行政院環境保護署技監 #陳世偉 出任環保局長

●青年事務局長由前全國青工總會總會長 #侯佳齡 接任

●體育局長 #許彥輝 為前中華職棒大聯盟副祕書長

●法務局長由前桃園律師公會理事長 #賴彌鼎 擔任

●秘書處長由前桃園縣政府社會處長 #許淑真 接任

由原局處室主管、真除及副局長升任的有

●副局長升任則有交通局長 #張新福

●勞動局長 #李賢祥

●消防局長 #龔永信

●地政局長 #蔡金鐘

●地方稅務局長 #姚世昌

由張善政市府留任局長或轉任他局則有

●水務局長 #劉振宇

●財政局長 #歐美鐶

●捷運工程局長 #劉慶豐

●觀光旅遊局由交通部觀光局旅遊中心主任 #施照輝 擔任副局長，並代理局長一職

（資料來源: 善政志工隊）