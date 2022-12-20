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歐盟下修天然氣價格上限 明年570億立方公尺供需缺口成挑戰

歐元區能源價格漲幅在今年10月衝上41.9%，歐盟統計局（Eurostat）估計，全年歐盟通膨率高達9.3%，7.45億歐洲人面臨生存難關。歐盟於11月下旬推出「市場矯正機制」方案，試圖透過干預天然氣期貨交易價格，以集體力量制約價格飆升。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/20 11:21
歐盟調整天然氣採購價格上限至180歐元千瓦時，自2023年2月15日實施。（圖／美聯社）

歐盟調整天然氣採購價格上限至180歐元千瓦時，自2023年2月15日實施。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）為牽制能源價格通膨，歐洲能源部長會議於布魯塞爾時間19日拍板，明（2023）年2月15日起，天然氣價格上限由275歐元／兆瓦時調整為180歐元。然而，國際能源總署日前預估，歐洲明年將有570億立方公尺天然氣供需缺口，壓低價格上限將帶來更嚴峻挑戰。

綜合外媒體報導，歐洲今年歷經能源短缺，俄羅斯掐著天然氣更是雪上加霜，隨之而來的通膨讓歐元區能源價格漲幅在10月衝上41.9%，歐盟統計局（Eurostat）估計，全年歐盟通膨率高達9.3%，歐元區則是8.5%，7.45億歐洲人面臨生存難關。

國際能源總署（IEA）日前也指出，因俄國停供天然氣、中國疫後需求帶動市場供應壓力，歐盟明年預期將有570億立方公尺能源缺口，即便歐盟提升再生能源、氫能、核電，仍有約270億立方公尺的缺口需依賴節能補缺。

歐盟國家11月下旬推出「市場矯正機制」（Market Correction Mechanism）方案應對，即透過干預荷蘭天然氣交易中心（Title Transfer Facility，TTF）期貨交易價格上限，以集體力量制約價格飆升。然原所設置的275歐元/兆瓦時（MWh）上限被批不切實際。

因今年TTF交易價格為112歐元／兆瓦時，僅8月出現逾275歐元／兆瓦時的極端單價，以此作為上限無助於控制能源價格。成員國在價格上限調整爭執不下，最終在輪值國捷克的協調下，將上限訂立在180/兆瓦時，且當TTF天然氣每月期貨交易價格連續3個交易日超過此上限，歐盟就會限制交易。

為避免價格上限導致歐洲能源取得不敷使用，歐盟執委會可於有需要時宣布進入緊急狀態，使價格干預機制失效。

這套干預機制意在緩解能源價格飆升對民眾的衝擊，然而看在外國交易商眼裡可不是甚麼好事。總部於美國的「洲際交易所集團」（ICE）上周就傳可能將以退出交易來施壓歐盟。此外，涉入歐洲議會賄賂醜聞而被暫停一切相關議案的中東國家卡達，也藉機以天然氣供應作為威脅，儘管該國僅占歐盟天然氣進口比重不足５％。
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更新時間 : 2022-12-20 11:32 GMT+08:00

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