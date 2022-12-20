（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏戰事陷泥淖，雙方皆有死傷，但師出無名的俄軍，在資源匱乏、多人被強徵上戰場的情況下，士氣更顯低迷。為了提振軍心，俄國國防部宣布將成立創意旅（creative brigade），讓歌手、藝人赴前線勞軍，甚至包括馬戲團。

BBC報導，俄方宣稱該國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）近日親赴前線慰勞將士，為兵士加油打氣，但此事難以驗證。烏克蘭軍方則嗤之以鼻，不信蕭依古「有那個膽子親赴戰場。」

除了宣稱部長親臨，俄方還呼籲民眾向軍方捐贈樂器，並成立了創意旅，成員除了總統普丁（Vladimir Putin）先前下令動員的兵員，也包括「志願從軍的專業藝人」。這支藝工隊的任務，即是為了透過各種表演，激勵參與這項「特別軍事行動」的軍員，使人人士氣高昂、在政治意識與心理素質上保持激昂狀態。

英國國防官員點出，委靡不振的士氣，是俄軍的一大弱點，但對此一勞軍策略，實在不敢恭維。在場上作戰的俄國官兵，所擔憂的，應是陣亡率高、領導不力、軍餉問題、軍械彈藥匱乏，以及此役究竟為何而戰的一大疑問。

與此同時，美聯社報導，普丁19日前赴盟友白俄羅斯首都明斯克（Minsk）與「小老弟」白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）會晤。此行甚為罕見，將如何影響俄烏戰爭的下一步發展，引發關注。普丁稱，雙方談及了在區域成立「單一防禦地區」的構想，但否認欲將把白俄納入俄國麾下。

軍心渙散士氣低落 俄國成立前線勞軍「藝工隊」



俄國傘兵表演（圖／美聯社）



普丁與盧卡申科會面（圖／美聯社）