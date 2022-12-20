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【國安疑慮】抖音國際版否認在台灣設分公司　美國已19州禁止政府電腦使用TikTok　

➤TikTok（抖音國際版）昨(19日) 以書面方式回應表示，近期媒體報導TikTok在台設立分公司的傳言為不實消息，「TikTok在台並無設立分公司」。➤至於TikTok否認在台設立分公司一事，陸委會19日表示，已進入司法程序，不另表示意見。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/12/20 10:40
外傳是抖音在台分公司的「字節跳動台灣股份有限公司」，地址登記在台中市東區十甲路一棟社區大樓，但社區大樓管理員表示不清楚。中央社

外傳是抖音在台分公司的「字節跳動台灣股份有限公司」，地址登記在台中市東區十甲路一棟社區大樓，但社區大樓管理員表示不清楚。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國路易斯安那和西維吉尼亞兩州的主管單位，當地時間19日加入禁止政府管理裝置使用熱門社群媒體服務TikTok的行列，主要原因是擔憂中國可能藉此追蹤美國人個資和審查內容。

路透社報導，美國50州當中現有大約19州至少局部限制政府電腦使用TikTok，多數限制措施都是在過去兩週祭出。TikTok為中國北京字節跳動科技有限公司所有。

美國多位國會議員上週提出法案，尋求在國內全面禁用TikTok，目前印度等國家早已禁用。

基於外界對中國可能取得TikTok超過1億名美國用戶資料的疑慮近幾個月美國官員和TikTok一直在商討訂定國安協議

中國短影片平台抖音所屬的北京字節跳動，疑在台設分公司並違法從事業務。TikTok（抖音國際版）昨(19日) 以書面方式回應表示，近期媒體報導TikTok在台設立分公司的傳言為不實消息，「TikTok在台並無設立分公司」。

TikTok說，媒體報導提及的字節跳動台灣股份有限公司，與TikTok沒有關係。至於TikTok否認在台設立分公司一事，陸委會今天表示，已進入司法程序，不另表示意見。

中央社19日報導，該社記者晚間前往公司登記地址，設在一處社區大樓內，管理員不清楚地址是否為字節跳動台灣公司所在，並指整棟大樓幾乎以住家為主，商辦進駐較少；當時有多名住戶進出，但都表示沒聽說大樓內是否設立字節跳動公司。

報導引述台灣台中地方檢察署稱，尚未接獲主管機關移請偵辦，如果有收到相關移送資料，會再依法調查。

關於「昇洋國際生技有限公司」變更登記為「字節跳動台灣股份有限公司」部分，台中市政府經濟發展局說，昇洋民國107年3月成立，由台灣人出資，今年11月核准變更公司名稱，地址登記在台中市東區十甲路，董監事都是台灣人，資本額新台幣1200萬元。

經發局說，這案由經濟部中部辦公室辦理，並核發公司名稱預查核定書後，再由業者檢附公司登記辦法規定文件向中市府申請公司名稱變更登記。

對此，經濟部商業司表示，公司名稱的審核標準，中央、地方都是一致的，經濟部有委託六都辦理公司登記事項，該公司相關業務若有異動，相信中市府或其他相關機關都會嚴審。

商業司說，目前該公司屬於本國公司，此次變更的是公司名稱，假設該公司涉有中國資金，就須先送陸委會審核；至於該公司相關狀況，據了解陸委會、司法機關都已在調查、掌握。

【國安疑慮】抖音國際版否認在台灣設分公司　美國已19州禁止政府電腦使用TikTok　
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