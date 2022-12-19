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茶葉蛋要漲價！台灣全家每顆13元 7-ELEVEN、萊爾富、OK mart未跟進

全家便利商店自2015年以來皆未針對茶葉蛋進行調價，然今（19日）宣布自28日起，茶葉蛋每顆新台幣13元、鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。

By 生活組, 台灣英文新聞
2022/12/19 19:07
全家便利商店茶葉蛋將漲價3元。（圖/中央社）

全家便利商店茶葉蛋將漲價3元。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）一個銅板不夠了！台灣蛋價遲遲未下降，超商茶葉蛋終受到影響，全家便利商店19日表示28日起將調漲茶葉蛋價格，從10塊漲至13塊，不過7-ELEVEN、萊爾富和OK mart都暫時不跟進。

綜合媒體報導，全家便利商店自2015年以來皆未針對茶葉蛋進行調價，然今（19日）宣布自28日起，現煮蛋品項價格將調漲，包括茶葉蛋將調整售價至每顆新台幣13元、限店販售的鼎王麻辣蛋將調整售價至20元。

台灣雞蛋價格上漲，農委會曾說明原因，表示是因缺蛋問題，以及國際上飼料漲很多，所以雞蛋跟著漲，而現在全家開出第一槍，其他便利商店如統一超商旗下7-ELEVEN則表示目前無相關規劃，將持續提供豐富多樣化餐食滿足消費者需求。

今周刊報導，2008年連鎖超商首次將茶葉蛋由7元調至8元；2015年全家、OK超商再度漲至10元，7-ELEVEN也於2016年初跟進調至10元。如今全家時隔7年，再次調升茶葉蛋價格，讓外界預估其他連鎖超商遲早會跟進漲價。

對此，萊爾富表示，目前雞蛋成本逐年上漲，內部也在觀察蛋價趨勢並研議中。中央社報導，萊爾富Hi-Life VIP APP內的整買零取，推出原價300元的茶葉蛋30顆特價280元，等於現打9.3折，優惠期間為即日起至明年1月10日。

OK mart表示，因應消費者需求，茶葉蛋為鮮食消費主力之一，目前茶葉蛋售價每顆10元，將依滿足消費者需求維持價格平衡，後續也將持續觀察市場變化進行調整。
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