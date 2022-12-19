台灣人最新政黨認同民調　民進黨認同者流失10.7%　國民黨大增12.6%

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）財團法人台灣民意基金會今（19）日發表了以全國20歲以上成年人為對象，調查「關於台灣人政黨認同的巨變」為主題的調查結果。

當調查問到「目前國內有兩個主要政黨，請問國民黨與民進黨，哪一個政黨的理念和主張與您較接近？」，調查結果指出，有9.8%回答非常接近民進黨，20.7%還算接近民進黨，4.4%非常接近國民黨，27.2%還算接近國民黨，中性選民（或獨立選民）則占據34.3%，3.7%拒答或不知道。

與三個月前民調相比，可看出藍綠基本盤出現了巨大變化。三個月前綠認同者有41.2%，而現在只剩下30.5%，足足流失了10.7%，若換算實際人口數，等於流失了207萬認同者；同樣地於三個月前，藍認同者僅有19%，現在則飆升到了31.6%，激增12.6%，若換算實際人口數，等於新增了243萬個認同者。



（圖／財團法人台灣民意基金會）

民進黨這次政黨認同大崩盤，重挫10.7%，僅次於2021年6月新冠疫情大流行所引發的疫苗荒，當時政黨認同重挫12.9%。這兩次的政黨認同大崩盤為蔡英文自2016年5月上任以來，最大規模的兩次。事實上，以目前僅有不到31%的民進黨政黨認同度，已經退回十年前在野時期水平，它的傷害、衝擊和影響將非常深遠。

另外，短期內除衝擊嘉義市長延選，必然還會衝擊兩次立委補選，接著對2024總統和立委大選也會有重大影響，除非民進黨短期內讓人一新耳目，有大開大闔、立竿見影、贏回民心的開創性作為，在重建良好政黨形象上能展現智慧和決心。

另一方面，國民黨這次政黨認同有一飛沖天之勢，一次飆升12.6%，是2016年5月以來單次為大幅度躍升，甚至比2018年11月因韓流所帶來的政黨認同大爆發10.9%還更強大。這無疑是國民黨政黨認同的大復活，它會帶來多大多深遠的政治效應？和2024總統與立委大選產生什麼樣的連結？有待持續觀察和評估。



（圖／財團法人台灣民意基金會）

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間為 2022 年 12 月 12-13，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣。有效樣本 1070 人，抽樣誤差 在 95%信心水準下約正負 3 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地 區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。