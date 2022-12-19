韓流來襲！亞洲新媒體高峰會首日吸引千人到場　台北晶華酒店掌握產業趨勢

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)2022亞洲新媒體 高峰會今(19) 日起連續兩天在台北晶華酒店舉行，開幕首日吸引超過一千人到現場參與。

新媒體暨影視音發展協會 (NMEA)主辦，已經連續舉辦四屆「亞洲新媒體高峰會」，本屆主題RESE舉辦高達2 3場專題演講，全方位解析新媒體產業的未來趨勢。

文化部長李永得於開幕致詞表示，將會繼續支持亞洲新媒體高峰會，邀請更多國際人士來參與討論。以及致力於協助產業解決業界最關注的四大問題：資金、產業生態鏈的建立、著作權與打擊盜版。尤其在打擊盜版方面將與NCC、經濟部與數位發展部跨部會成立聯合查緝小組！

李永得說明，最近有台灣的漫畫高妍《綠之歌》獲得日本國家級徵選的《這本漫畫真厲害！》第9名、陳思宏的小說《鬼地方》榮獲紐約時報書評、美國《圖書館雜誌》的十大小說。可見台灣的創意實力愈來愈強，但如何與上下游產業加強串連，也是文化部未來努力的方向。

NMEA新媒體暨影視音發展協會理事長蔡嘉駿表示，台灣要發展內容產業，首先要把內容產業當成重要的國家級戰略產業！NMEA將會邀請經濟學者、律師、會計師以及產業人士，彙整四屆以來高峰會高達100場以上的對談、300位以上講者的所有內容，於2023年推出台灣內容產業白皮書，用實際行動持續推動台灣在地內容的開創，讓台灣原創內容充分獲得本土的文化養分與認可，進而站上國際舞台發光發熱。

今年首度邀得韓國官方組織「 韓國文化產業振興院KOCCA」政策本部產業政策組組長朴爀台， 剖析韓流成功與政策推動的關聯性；以及全球串流影音霸主Netf lix的亞太地區(不含印度)內容副總裁金珉暎， 分享第一手的採購與監製Netflix韓劇的經驗。

首場對談邀請文化內容策進院董事長彭俊亨、 國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、公廣集團董事長胡元輝， 和台北流行音樂中心董事長黃韻玲，從經典再度流行的日劇初戀Fi rst Love，探討台灣在地文化的保存與再運用，橫跨文化行政、 人才培育、著作權政策遊說、產業分工等， 分享行政法人如何與政府政策相輔相成來帶動產業發展。

第二日精彩議程可透過LINE TODAY、LINE TV線上觀看直播。