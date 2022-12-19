大貓熊「團團」病理解剖報告出爐　台灣專家：罹患原發性腦瘤　好發於人、狗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）北市動物園大貓熊「團團」11月19日病逝，動物園今（19）日公布病理解剖報告，病因是「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」， 為一種原發性腦瘤，也是「團團」癲癇的原因。

18歲的團團於8月出現癲癇症狀，經檢查為腦部病變，病情在10月16日急轉直下，出現後肢無力、食慾下降情形，每天的竹葉進食量、排便量及活動力持續下，院方於10月26日宣布對團團進行紓緩治療，類似於人類的安寧治療，11月17日起至19日癲癇發作數次。

11月19日經CT電腦斷層掃描及各項生理指數研判，病況已不可逆，醫療照管團隊於是共同決定讓「團團」在麻醉中沉睡，不要再繼續痛苦了。獸醫師在下午1點48分確定「團團」心跳停止，與世長辭。

11月19日下午北市立動物園依照動物死亡標準作業程序，完成大貓熊「團團」病理解剖工作，並將採樣組織送請病理檢查。

彙整病理化驗的各項結果後，醫療照管團隊並會診獸醫及各醫學中心腫瘤病理專家，於12月16日下午邀請專家學者共同討論，確認「團團」罹患「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤｣，這種癌細胞可能生長在中樞神經系統(腦部或脊髓)內的任何位置，「團團」的腦瘤生長在左側大腦並伴隨大面積組織的液化壞死。

北市動物園大貓熊「團團」11月19日病逝，動物園公布病理解剖報告，病因是「肥胖細胞型星形膠質細胞瘤」。（動物園提供）

在「團團」過世後，各界都十分關心遺體會如何處理？

由於「團團」是台灣僅有的一隻雄性大貓熊，放眼全世界，目前妥善保存的大貓熊相關樣本數量也非常稀少。大貓熊具有演化上的特殊性，是肉食動物逐漸演化成草食動物的中間物種，也被譽為生物界的活化石，

北市立動物園表示，會盡可能完整地保存「團團」的皮毛、骨骼與活體細胞（如精子、體細胞及幹細胞等）樣本，希望不僅能提供國內外的學者進行研究，更能作為野生動物醫療與照養技術精進的重要參考依據。除此，未來也希望透過一系列教育解說的活動，讓更多人知道「團團」的故事，讓「團團」的生命價值喚起對於其他野生動物保育教育的重視。

團團的離世，對照護牠的保育員、醫護人員及粉絲而言，就像痛失親人般的不捨。（動物園提供）